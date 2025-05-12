«Especializarse solo en un tipo de viaje puede ser la ruina de un negocio»

El sector turístico está en constante evolución. Han evolucionado las herramientas de trabajo y se ha impuesto la tecnología, evolucionan los destinos y la ... demanda de los clientes. Eso obliga a innovar en la oferta. Cada vez son más las agencias que tienden a la especialización para tratar de convertirse en referentes dentro de un sector con una amplia competencia.

Agencias especializadas en destinos lejanos, como Japón o ciertos países africanos o asiáticos, agencias volcadas en el sector del lujo y otras que escapan de los destinos más conocidos y promueven rutas más alternativas. La oferta es amplia y muy diversa, pero desde la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía (AEDAV) no terminan de tener claro que ese modelo de negocio pueda ser exitoso.

«Ha evolucionado el turismo, pero no deja de ser el mismo. Hace ya muchos años que decían que el turismo de sol y playa estaba acabado, pero mientras haya niños, habrá ese tipo de turismo», explica a modo de ejemplo el presidente de la asociación, Sergio García.

«Hace unos años se dio un caso extremo, a un grupo de turistas vascos los ametrallaron en Somalia. La agencia de viajes que les vendió ese tour se arruinó porque su especialidad era esa. Se cree que el futuro va a la especialización, pero creo que una agencia no puede dedicarse solo a una cosa, tiene que estar acostumbrada a todo», continúa García, quien además de presidente de la asociación es el propietario de la agencia Saldumar en Marbella, que precisamente tiene entre sus especialidades la organización de cruceros. Aún así, según reconoce García, «nos quedamos un poco tocados cuando El Corte Inglés empezó a ofrecer el pago a plazos y eso que hoy en día lo ofrecemos todos».

Todo esto no quita para que el presidente de la asociación defienda que cuando se conoce un destino es mucho más fácil venderlo. «Cuando tu has visitado y has vivido un sitio, lo vendes de otra manera». En su caso, por ejemplo, «he hecho ya 25 cruceros y me los conozco a la perfección, me conozco hasta los barcos», asegura.

También los agentes externos pueden obligar a las agencias a replantear su oferta ante un destino que se complica. Es lo que está pasando en estos momentos con el mercado norteamericano. «Lo vemos peligrar. El emisor está dejando de solicitarlo porque las fronteras son cada vez más estrictas e implican muchas esperas», asegura Rosa María Díaz, vicepresidenta de AEDAV.