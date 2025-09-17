La creación de empresas se acelera en Málaga y ya hay más de 600 por encima de los cien trabajadores

¿Cuántas empresas tiene Málaga? La respuesta depende de lo que se considere una empresa. Si sumáramos todas las sociedades mercantiles, cooperativas, comunidades de bienes, ... personas físicas, asociaciones temporales y demás tipos de negocios registrados, seguramente serían cientos de miles, pero que estén económicamente activas, según el INE hay cerca de 137.000. Y se puede estrechar más el cerco: si nos fijamos en las que generan empleo (es decir, las que tienen al menos un trabajador en nómina), el último dato conocido es de 59.408. Corresponde al pasado mes de julio y supone un nuevo récord histórico para Málaga, que ha protagonizado un 'sprint' en el último año al sumar casi mil empresas (937 concretamente) inscritas en la Seguridad Social.

Con este crecimiento, más intenso que el de los dos años móviles anteriores, Málaga refuerza su liderazgo andaluz en cuanto a tejido empresarial activo: es la provincia que más crece y eso aumenta su ventaja respecto al resto. Por sí sola, la provincia concentra el 24,2% de todas las empresas andaluzas inscritas en la Seguridad Social. La segunda es Sevilla, con 55.395, es decir, prácticamente 5.000 empresas menos, pese a tener 200.000 habitantes más que Málaga. Y es que en términos de densidad empresarial (es decir, de número de empresas per cápita), Málaga es una 'rara avis' en Andalucía, pues está incluso por encima de la media nacional.

Los cinco años transcurridos desde la pandemia han sido tremendamente fructíferos en cuanto a fortalecimiento del músculo empresarial en Málaga, pues más de 6.000 compañías se han sumado a la creación de empleo.

El club de los 100 empleados

Hay otra buena noticia, casi más importante que la anterior, en la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social que publica el IECA. Y es que la empresa malagueña está ganando tamaño. De todas las tipologías de sociedades, son las de más de cien empleados las que más han crecido en el último año, hablando en términos relativos. En julio de 2025 había en la provincia 619 empresas con más de cien trabajadores en plantilla: es la primera vez que se supera la barrera de las 600 y supone que 34 sociedades se han sumado en el último año a ese 'club de los cien empleados', lo que equivale a un aumento del 5,8%. Es un porcentaje que multiplica por más de 3 el ritmo al que ha aumentado el número total de empresas en Málaga (1,6%). Eso quiere decir que son las grandes compañías las que tiran con más fuerza del carro.

Desde 2020, la provincia ha incrementado en casi 200 su número de compañías con más de cien empleados. Esto equivale a un aumento del 46%. Concretamente cuenta con 434 empresas de entre 100 y 250 empleados y 185 empresas con más de 250. En este último escalón de la pirámide, Sevilla conserva el liderazgo, pues tiene 233, pero Málaga está recortando distancias y puede que no quede lejano el 'sorpasso' que ya ha ocurrido en el tramo de 100 a 250.

Atomización, el mal endémico

La atomización del tejido empresarial es uno de los grandes males identificados en el tejido empresarial español y, con más intensidad, en el andaluz. Está demostrado que las microempresas tienen, en general, menor rentabilidad, menor capacidad de innovación y menor resistencia a las crisis, entre otras debilidades. La llegada de multinacionales, el crecimiento de empresas locales gestionadas con ambición y criterio y el propio dinamismo de la economía están contribuyendo a que las cosas estén cambiando en Málaga.

Actualmente el 51,6% de las empresas tienen entre 1 y 2 empleados, cuando en 2020 eran casi el 55%). También ha disminuido el porcentaje que representan las de entre 3 y 5 empleados (de 22,3% a 22%). Y en cambio, todos los tramos superiores a estas cifras han incrementado su peso: las de 6 a 9 trabajadores pasan de representar el 10,1% al 10,7%, las de 10 a 19 pasan del 7,4% al 8,3%, las de 20 a 49 pasan del 3,9% al 5,1%, las de 50 a 99 pasan del 1% al 1,2%, las de 100 a 249 pasan del 0,6 al 0,7% y las de 250 o más pasan del 0,2% al 0,3%.

El ranking de las empresas con más empleados de Málaga está encabezado por Acotral, con más de 3.500 empleados. La siguen Grupo Sifu, Opplus, Medac, Maskom, Cesur, NRSUR (empresa franquiciada de Burger King), Althenia (filial de medio ambiente de Sando), Cemosa y Tiendanimal.