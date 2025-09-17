Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La llegada de multinacionales (en la foto, oficina de Ebury) es uno de los factores que ha contribuido a que la plantilla media crezca en Málaga. Marilú Báez

La creación de empresas se acelera en Málaga y ya hay más de 600 por encima de los cien trabajadores

La provincia se acerca a las 60.000 sociedades con trabajadores en nómina tras un 'sprint' que le ha hecho ganar casi mil en un año

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:06

¿Cuántas empresas tiene Málaga? La respuesta depende de lo que se considere una empresa. Si sumáramos todas las sociedades mercantiles, cooperativas, comunidades de bienes, ... personas físicas, asociaciones temporales y demás tipos de negocios registrados, seguramente serían cientos de miles, pero que estén económicamente activas, según el INE hay cerca de 137.000. Y se puede estrechar más el cerco: si nos fijamos en las que generan empleo (es decir, las que tienen al menos un trabajador en nómina), el último dato conocido es de 59.408. Corresponde al pasado mes de julio y supone un nuevo récord histórico para Málaga, que ha protagonizado un 'sprint' en el último año al sumar casi mil empresas (937 concretamente) inscritas en la Seguridad Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La creación de empresas se acelera en Málaga y ya hay más de 600 por encima de los cien trabajadores

La creación de empresas se acelera en Málaga y ya hay más de 600 por encima de los cien trabajadores