¿Quiénes mandan en las empresas malagueñas?

¿Quiénes manejan los hilos de la economía malagueña? ¿Qué nombres están detrás del dinamismo de sectores clave como el turismo, la tecnología, la construcción ... o la agroindustria? SUR reúne en un listado a los cuarenta directivos empresariales más influyentes de Málaga: líderes que no solo ocupan cargos clave en grandes empresas, sino que toman decisiones estratégicas que modelan el presente y el futuro económico de la provincia. Desde veteranos empresarios hechos a sí mismos hasta jóvenes emprendedores, pasando por ejecutivos formados en las mejores escuelas de negocios, esta selección retrata el poder económico malagueño.

No se trata de un ranking, ya que no hay un criterio homogéneo para calibrar de forma rigurosa la importancia de las empresas. Entre otros motivos, porque también se han incluido en la lista a ejecutivos malagueños que ocupan cargos en empresas que no son malagueñas: es el caso de Félix Ruiz, de Diego Torrico o de Mar López. Tampoco pretende ser éste un listado exhaustivo: como suele decirse, son todos los que están pero no están todos los que son. Y no es un listado de CEOs, ya que hay líderes empresariales que no tienen este cargo, sino el de presidente; esto es habitual en las empresas familiares. Sencillamente, en cada empresa se ha elegido a la persona con más poder.

Hay conclusiones que saltan a la vista al leer el listado. La primera, la escasísima presencia de mujeres: sólo cinco. La segunda, lo numerosos que siguen siendo los fundadores que ostentan el poder ejecutivo; algunos de ellos ya con avanzada edad. Es algo típico de las empresas familiares y en Málaga abunda este perfil. No obstante, en parte de estas compañías se observa cómo se ha producido ya el relevo generacional y, en algunos casos, éste se ha traducido de una profesionalización en la gestión, con la entrada de ejecutivos independientes.