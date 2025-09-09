Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unicaja se incorpora al índice de Bolsa en el que cotizan las grandes empresas europeas

El banco ha sido seleccionado para sumarse al Stoxx Europe 600, el índice en el que están listadas las 600 compañías más grandes de 17 países europeos

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:33

Unicaja entra en el club de las grandes empresas europeas cotizadas. Eso es lo que significa la noticia de la que ha informado este martes ... el banco a través de un comunicado. A partir del 22 de septiembre, la entidad financiera con sede en Málaga empezará a cotizar en el Stoxx Europe 600, el índice de Bolsa que agrupa a las 600 compañías europeas de mayor tamaño medido por su capitalización bursátil ajustada por su 'free float' (porcentaje del capital que cotiza libremente en el mercado). En concreto, en ese índice se encuentran las mayores empresas de 17 países europeos. En la actualidad, otras empresas españolas que forman parte de ese indicador son Inditex, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Amadeus, Telefónica, Cellnex, ACS, Repsol, Banco Sabadell, Redeia o Merlin Properties.

