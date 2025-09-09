Unicaja se incorpora al índice de Bolsa en el que cotizan las grandes empresas europeas

Unicaja entra en el club de las grandes empresas europeas cotizadas. Eso es lo que significa la noticia de la que ha informado este martes ... el banco a través de un comunicado. A partir del 22 de septiembre, la entidad financiera con sede en Málaga empezará a cotizar en el Stoxx Europe 600, el índice de Bolsa que agrupa a las 600 compañías europeas de mayor tamaño medido por su capitalización bursátil ajustada por su 'free float' (porcentaje del capital que cotiza libremente en el mercado). En concreto, en ese índice se encuentran las mayores empresas de 17 países europeos. En la actualidad, otras empresas españolas que forman parte de ese indicador son Inditex, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Amadeus, Telefónica, Cellnex, ACS, Repsol, Banco Sabadell, Redeia o Merlin Properties.

Según informa el banco malagueño, su entrada en este índice se basa en los datos de capitalización de la compañía a cierre de agosto y ello supone un «reconocimiento al posicionamiento de la entidad en los mercados». Además, también supone un refuerzo a la visibilidad de sus acciones ante la comunidad inversora internacional. Así, el banco confía en que ello amplíe el abanico de inversores con que cuenta.

Unicaja se encuentra este año entre las empresas que más se revalorizan de la Bolsa española, llegando a prácticamente duplicar su valor desde enero, como consecuencia, argumentan los analistas, de que ha superado las expectativas del mercado con sus resultados y a la credibilidad que suscita su nuevo plan estratégico 2025-2027. Además, renovando al completo su cúpula, ha dejado atrás sus problemas de gobierno corporativo derivados de su fusión con Liberbank y que tanto lastraron su negocio y su imagen pública.

En los últimos 18 meses, la capitalización de Unicaja ha experimentado un fuerte incremento pasando de los 2.363 millones de euros a cierre de 2023 hasta los 3.276 millones en 2024 y hasta rozar los 6.100 millones a cierre de agosto, lo que supone una subida del 158%, o multiplicar por 1,5 veces su valor, en este último año y medio.

El banco malagueño se incorporó al Ibex-35, el indicador bursátil selectivo en el que cotizan las 35 empresas más grandes de España, el 27 de diciembre de 2022. Entró en el lugar de Siemens Gamesa tras la oferta pública de adquisición que lanzó su matriz y cuyo objetivo final era excluirla de Bolsa. Cinco años antes, a mediados de 2017, había comenzado a cotizar en la Bolsa española, en el mercado Continuo.