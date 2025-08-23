Unicaja casi duplica su valor y ya es la segunda empresa que más sube en Bolsa este año

Las acciones de Unicaja se revalorizan más de un 90% en lo que llevamos de año. Es una cifra que convierte al banco malagueño en ... el más rentable de su sector en España, por delante de Santander y Sabadell, cuya subida es de alrededor de un 85% y un 82%, respectivamente, y también del Sabadell (82%), de BBVA (73,6%) y de CaixaBank (69%). Pero, además, la entidad cuya sede se encuentra en la avenida de Andalucía de la capital de la Costa del Sol es este año el segundo valor, la segunda compañía, del Ibex-35 que más gana en el ejercicio actual, sólo por detrás de la tecnológica Indra (96,5%).

¿Qué hay detrás de este buen comportamiento de Unicaja? Ignacio Cantos, director de inversiones de la sociedad especializada en inversiones Atl Capital, explica que a la entidad malagueña le ha favorecido el buen momento que atraviesa la banca española en su conjunto, lo que le ha hecho posible que los inversores vuelvan a confiar en ella, porque ya no tiene mora y ya no requiere realizar limpieza por los activos inmobiliarios en cartera. Unicaja le ha podido sacar mayor rendimiento al contexto después de haberse quedado rezagada en ejercicios anteriores, cuando estaba inmersa en un conflictivo proceso de digestión de la integración con Liberbank. Pero todos esos problemas se han resuelto. «La nueva dirección realizó una limpieza de balance para que a continuación luciera mejor su gestión», explica Cantos.

Isidro Rubiales fue designado nuevo consejero delegado de Unicaja en el verano de 2023. Al finalizar ese ejercicio, la entidad realizó saneamientos por valor de más de 500 millones de euros que implicaban valorar a precios de mercado los activos adjudicados y créditos inmobiliarios que procedían en su mayoría de las entidades absorbidas por la antigua Unicaja. Desde ahí, las cuentas del banco tenían una plataforma más favorable para realizar la comparativa.

Tres buenos resultados en tres meses

Y en este punto enlaza la argumentación de Nuria Álvarez, analista de Renta 4. «En los últimos seis meses el banco ha presentado los resultados de 2024, los del primer trimestre de 2025 y los del segundo, además del plan estratégico, y al mercado le han gustado. Las cifras van en la buena dirección para cumplir un plan estratégico que se considera que es muy razonable», explica la experta en banca. Para empezar, en el año 2024 -las cifras se conocieron el 4 de febrero- obtuvo un beneficio de 573 millones de euros, más del doble que el año previo. En esa misma fecha hizo público su nuevo plan estratégico 2025-2027, en el que detallaba que para cada ejercicio de ese trienio espera un margen de intereses superior a los 1.400 millones de euros, una ratio de eficiencia nunca por encima del 50% y unos beneficios totales de más de 1.600 millones de euros, a razón de más de 500 millones en cada uno de los tres años.

Cuando la entidad presentó sus cuentas del primer semestre, a finales del pasado mes de julio, elevó sus previsiones para el conjunto del año en algunas de las partidas de su cuenta de resultados: para el margen de intereses (la diferencia entre lo que ingresa por los préstamos y lo que tiene que pagar para retribuir a los impositores) estima 1.450 millones de euros (frente a los 1.400 millones de las guías). En lo que se refiere a los ingresos por comisiones, en lugar de mantenerse planas en comparación con las cifras de 2024, podrían crecer levemente, a un dígito bajo, gracias a la buena marcha de las tasas ligadas a la venta de fondos de inversión, planes de pensiones y seguros.

Con este apoyo en la mejora de las previsiones de ingresos y en el mantenimiento de las de los costes, la rentabilidad medida por el RoTE (sobre el capital) podrá terminar el año en el 11%, un punto porcentual por encima de los niveles anticipados por la entidad. Rubiales, en su comparecencia ante los medios de comunicación, afirmaba: «Estamos en el primer semestre de nuestro plan estratégico, hemos tomado muchas decisiones que ya están teniendo efectos. Hemos observado una mejora de la rentabilidad estructural del grupo. Por eso los beneficios crecen un 15% interanual». El mercado, cuando presentó sus cuentas hasta junio, le premió con subidas del 8%, sobre todo por batir las expectativas en el margen de intereses: los números aguantaban, pese a la bajada del precio del dinero acometida por el Banco Central Europeo.

Precisamente, Álvarez señala que en la entidad que preside Christine Lagarde reside alguna de las razones por las que la banca en su conjunto y Unicaja en particular se están comportando tan bien en Bolsa: se pensaba que podría haber sido más agresivo bajando los tipos de interés. Y ahí hay un riesgo para las cotizaciones: si el BCE aprieta las tuercas reduciendo el precio del dinero, cosa que Álvarez cree improbable, a la vista del endurecimiento arancelario, que es, por sí mismo, inflacionario.

La rentabilidad por dividendo más elevada del sector

Para explicar la subida de las acciones de Unicaja, es decir, que los inversores hayan decidido atesorarlas, también hay que tener en cuenta otro factor: los dividendos. El banco malagueño es el que tiene la rentabilidad por dividendo más elevada de todo el sector financiero, por encima del 8%. Entre sus competidores, el que más se le acerca es Bankinter (5,5%), mientras que el que más lejos se encuentra es Santander (1,15%).

El giro en la retribución a los accionistas comenzó a finales de 2023, cuando se comunicó una recompra de acciones por valor de 100 millones de euros. Continuó a finales de 2024, con el anuncio del primer dividendo a cuenta del resultado del ejercicio por importe de seis céntimos por acción. Después, con la presentación de las cuentas de ese año, se informó de un dividendo total de 344 millones de euros, resultado de sumar el dividendo a cuenta con otro complementario de 7,4 céntimos por título.

De acuerdo con el plan estratégico, Unicaja planea repartir un 60% de sus beneficios entre sus accionistas. Además, contempla, a partir de 2026, una remuneración adicional superior al 25% del resultado acumulado en los tres ejercicios -bien con dividendos extraordinarios, bien con recompras de acciones-, con lo que calcula que la retribución total del periodo podría llegar a situarse por encima del 85% de los beneficios acumulados durante la vigencia del plan.

A juicio de Nuria Álvarez, los elevados ratios de capital avalan esa política de dividendos, que el banco los puede abonar y que también los puede sostener en el tiempo. Hace pocos días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), tras el examen al que somete al conjunto del sector financiero del continente, concluyó que Unicaja sería el banco español más solvente en el año 2027 incluso si en este tiempo hubiera una gran crisis económica.