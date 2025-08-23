Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El parqué de la Bolsa de Madrid, en una imagen tomada este viernes. EFE

Unicaja casi duplica su valor y ya es la segunda empresa que más sube en Bolsa este año

El banco malagueño cuenta con la rentabilidad por dividendo más elevada de todo el sector financiero español

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:11

Las acciones de Unicaja se revalorizan más de un 90% en lo que llevamos de año. Es una cifra que convierte al banco malagueño en ... el más rentable de su sector en España, por delante de Santander y Sabadell, cuya subida es de alrededor de un 85% y un 82%, respectivamente, y también del Sabadell (82%), de BBVA (73,6%) y de CaixaBank (69%). Pero, además, la entidad cuya sede se encuentra en la avenida de Andalucía de la capital de la Costa del Sol es este año el segundo valor, la segunda compañía, del Ibex-35 que más gana en el ejercicio actual, sólo por detrás de la tecnológica Indra (96,5%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  7. 7 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  8. 8

    «Por cada tres personas que entran, yo limpio el baño»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito
  10. 10 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unicaja casi duplica su valor y ya es la segunda empresa que más sube en Bolsa este año

Unicaja casi duplica su valor y ya es la segunda empresa que más sube en Bolsa este año