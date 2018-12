Braulio Medel sostiene que los pequeños préstamos cumplen «un servicio público» El presidente de la fundación destaca que Monte Activo es un «ejemplo de vocación social que no debemos perder» JOSÉ VICENTE ASTORGA Martes, 18 diciembre 2018, 00:34

Son 35.000 familias entre Jaén, Almería, Cádiz y Málaga -(15.000 de ellas esta última)– las que solicitarán este año pequeños préstamos en las oficinas de Monte Activo, una labor de inclusión financiera que Braulio Medel destacó «sin exagerar un ápice, como un verdadero servicio público». Afirmó que «posiblemente estas familias no tendrían acceso a cubrir una necesidad en muchos casos perentoria si no existieran los montes de piedad», un nombre –añadió– «poco adecuado»que se ha cambiado porque «no se trata de una obra piadosa sino de una oficina en la que se dan préstamos a toda clase de personas».

Con una cuantía media de entre 600 y 700 euros, una morosidad del 1 por ciento y un crecimiento del 15 por ciento en el volumen prestado, Medel destacó que esta labor centenaria que acompañó en su historia a cuatro de las seis cajas -Jaén, Almería, Cádiz y Málaga– que dieron origen a Unicaja «se ha sabido adaptar al signo de los tiempos y en absoluto es una institución anquilosada. Está adaptada a las últimas aplicaciones, tiene un nuevo enfoque y un nuevo concepto».

Preguntado sobre si cambiaría el actual el papel de la fundación Unicaja a diez años vista, Medel le vaticinó «un papel similar al actual». «Hoy la normativa existente no tiene en mi opinión elementos como para poder pensar con fundamento que dentro de diez años no se pueda seguir haciendo básicamente lo mismo», argumentó. En cuanto a si prevé que labor de la fundación pueda ampliarse, su máximo dirigente aseguró: «El tiempo lo dirá. El papel es el papel, que es más cualitativo que cuantitativo». En su intervención, Medel explicó que con la desaparición de las cajas «puede perderse gran parte de su función social, y ese es un gran reto que tenemos. Aunque las cajas no tienen buena prensa, nos sentimos orgullosos de las que dieron origen a Unicaja y de sus fines, entre ellos, el monte de piedad»

Por su parte, Elías Bendodo, acompañado por la diputada de Economía, Kika Caracuel, intervino para agradecer la labor de la fundación y situó Monte Activo dentro del «compromiso social» de la fundación , de la que dijo que da «sobradas muestras de su compromiso e implicación y espíritu de solidaridad con colectivos desfavorecidos».