Azuaga, sobre una integración de Liberbank en Unicaja Banco: «Es incuestionable que la sede estaría en Málaga»

Si Unicaja y Liberbank llevan a término finalmente la integración en una única entidad, la futura sede estará en Málaga. El presidente del banco malagueño no tiene dudas al respecto y considera «incuestionable» para la capital esa posición de Málaga dentro del que sería el sexto banco del país, matizaron desde la entidad después de que durante la mañana, en un acto de la fundación Unicaja, se limitara a comentar en un breve encuentro con los periodistas que desde la entidad «estamos procurándolo», en relación al objetivo de que la futura sede esté en Málaga, dado que Unicaja Banco sería la entidad absorbente con unos activos que suponen el 60 por ciento de la entidad resultante. En la inauguración de la nueva sede del Monte de Piedad, que funciona ya en la plaza de la Marina bajo la marca Unicaja Activo, Azuaga, al igual que Braulio Medel, presidente de la fundación Unicaja -principal accionista del banco y de la que depende esta centenaria actividad financiera-, rechazaron con un coincidente y amable «hoy no toca» las preguntas de los periodistas relacionadas sobre diversos aspectos de la que es la noticia económica del año en Málaga. La imagen que han transmitido los dos directivos, inédita desde que a mediados de 2016 Medel dejó en manos de Manuel Azuaga la presidencia del banco para pasar a dirigir la fundación, trasladaba una clara sensación de normalidad y sintonía ante un proceso de integración que implica especialmente a la fundación, titular de casi el 47 por ciento de las acciones del banco. La legislación que reconvirtió las antiguas cajas en fundaciones y de las que hizo depender el negocio bancario establece que habrán de reducir su participación por debajo del 40 por ciento antes de 2020, un escenario que se acelerará con una probable operación corporativa. Sin embargo, Braulio Medel se ha mostrado convencido de que esta menor participación -situación que se producirá si se lleva a término la absorción de Liberbank- no afectará en el futuro a las actividades propias de la fundación, que este año cuenta con un presupuesto de 51,7 millones.

Preguntado sobre si ante novedades corporativas o la actual regulación ve un funcionamiento de la fundación similar al actual dentro de diez años, Medel se ha limitado a contestar con un lacónico y rotundo«si».

En el acto de inauguración de la nueva sede de Monte Activo, Medea y Azuaga han estado acompañados por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quien ha felicitado a Unicaja Banco por su labor desde la fundación en unas instalaciones que inicialmente estaba Caja de Málaga, una de las que dieron origen a Unicaja. Bendodo ha situado Monte Activo dentro del «compromiso social» de Unicaja, de la que dijo que da «sobradas muestras de su compromiso e implicación y espíritu de solidaridad con colectivos desfavorecidos«. Unas 35.000 familias -de ellas, unas 15.000 en Málaga- han formalizado préstamos con garantía prendaria en las cuatro oficinas -Jaén, Almería, Cádiz y Málaga- que Monte Activo tiene en Andalucía, con un importe medio entre 600 y 700 euros.