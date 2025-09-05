Los inversores reaccionan con compras a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

El mercado cotiza con subidas la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. En el caso de la entidad vasca, los títulos ... repuntan en la apertura de este viernes cerca de un 2,5% mientras que los de la firma vallesana se anotan algo más de un 1% en una sesión en la que el Ibex-35 registra subidas del 0,27% y avanza sobre los 14.900 puntos.

A la espera de la aprobación del folleto de la OPA por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), más de 200.000 accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan la oferta oficial que BBVA lanzó el 9 de mayo de 2024. La entidad vasca ha asegurado que no quiere renunciar a la condición de alcanzar más del 50% de la firma vallesana para declarar exitosa la opa, pero ahora se abre a rebajarla al 30% si la suscripción del canje resultase insuficiente, según consta en el cocumento emitido esta semana por la SEC, la Comisión de Bolsas y Valores de EEUU el principal regulador bursátil de EE UU.

BBVA ha solicitado varias dispensas al regulador para alinear los plazos de la ventana de adhesión allí con los que fije en España, y la eventual renuncia a dicho umbral accionarial es uno de los supuestos expuestos en su petición al organismo. «Según la legislación española, BBVA estará obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición Obligatoria (OPA) en el plazo de un mes tras la liquidación de la oferta si adquiere acciones de Banco Sabadell que representen el 30% o más (pero menos del 50%) de los derechos de voto de Banco Sabadell tras la finalización de la oferta», comenta la SEC.