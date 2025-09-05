Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R.C.

Los inversores reaccionan con compras a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los títulos de la entidad vasca repuntan cerca de un 2,5% en la apertura y los de la firma vallesana suman algo más de un 1%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:19

El mercado cotiza con subidas la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. En el caso de la entidad vasca, los títulos ... repuntan en la apertura de este viernes cerca de un 2,5% mientras que los de la firma vallesana se anotan algo más de un 1% en una sesión en la que el Ibex-35 registra subidas del 0,27% y avanza sobre los 14.900 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  8. 8 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  9. 9 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista
  10. 10

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los inversores reaccionan con compras a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los inversores reaccionan con compras a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa