La CNMV autoriza la opa del BBVA, que no eleva la oferta por el Sabadell
El banco vasco dará a conocer esta mañana los detalles del folleto y el plazo de aceptación que abre para que respondan los accionistas de la entidad catalana
Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:41
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En este documento el banco ... vasco no mejora el precio contemplado pese a las presiones del mercado, aunque es una baza que podrá jugar más tarde. Así, mantiene el canje de una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones la entidad catalana.
La oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera.
El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
