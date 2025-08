La veleña Elena Ruiz, primera vicepresidenta de la Asociación Española de Tropicales

Por primera vez en sus doce años de trayectoria, la Asociación Española de Tropicales (AET), que agrupa a más de 500 productores de aguacates ... y mangos de todo el país, tendrá una vicepresidenta. Se trata de Elena Ruiz, una joven veleña de familia de agricultores. De hecho, su abuelo está entre los fundadores de un colectivo que ha renovado también a su presidente. El también veleño José María López sustituye en el cargo a su paisano Álvaro Palacios, que ha estado apenas dos años al frente.

Infraestructuras adecuadas que permitan disponer a los productores andaluces y, especialmente malagueños y granadinos, de los necesarios recursos hídricos que garanticen el futuro del campo tropical; apoyo institucional, valoración de la calidad del producto nacional frente a la competencia de terceros países con normativas agrarias más laxas; lucha por precios justos y una cadena de valor que no siga penalizando a las familias que ponen los recursos y el esfuerzo para producir unas frutas con un alto valor añadido, figuran entre las prioridades y grandes retos de esta nueva junta directiva de la Asociación Española de Tropicales, un grupo humano que cuentan con perfiles técnicos; pero fundamentalmente con nombres propios del campo tropical andaluz, personas que viven el día a día de las fincas y los problemas del agro nacional.

Este equipo, que da el relevo al que ha encabezado durante casi dos años Álvaro Palacios en una complicada etapa marcada por la extrema sequía, inicia su andadura bajo la dirección del agricultor veleño José María López González. «Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión, pero también siendo muy consciente de que tenemos desafíos por delante y de que el campo tropical no puede esperar más. No podemos permitir más demoras en temas clave si queremos seguir contando con la ventaja competitiva que nos da la experiencia de ser pioneros en el cultivo tropical en el ámbito de la Unión Europea. Necesitamos más apoyo institucional, que las promesas de las necesarias infraestructuras hídricas se hagan realidad para garantizar el futuro de las miles de familias que dependen del campo tropical en la Axarquía, la Costa de Granada, muy castigadas por la sequía de los últimos años, y toda Andalucía», ha asegurado el nuevo responsable de la AET en un comunicado.

López ha añadido que «reconocer la calidad en origen de la fruta cultivada aquí debe ser una prioridad; lo que implica luchar por un precio justo para el productor, poner en valor su trabajo, el esfuerzo que realizan las familias que viven de estos cultivos y que la cadena de valor no siga siendo el embudo en el que se ha convertido, penalizando al productor, mientras la parte ancha se la quedan otros».

López, que se ha presentado como «agricultor profesional», ha garantizado que «luchará por los intereses del sector con determinación y constancia. Nuestro equipo va a estar al pie del campo tropical, escuchando las necesidades de nuestros compañeros y reclamando todos los recursos que necesitamos ante las administraciones para garantizar nuestro futuro y el de nuestros hijos». El productor veleño ha adelantado que desde la AET «queremos ser parte activa de las soluciones. Por eso, venimos a tender puentes con instituciones, universidades, asociaciones y todos los agentes implicados. Apostamos por la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y el uso responsable y eficiente de nuestros recursos».

«Llamamiento a todas las administraciones»

En su presentación también ha aprovechado para realizar un llamamiento «a todas la administraciones», desde el Gobierno regional de la Junta de Andalucía hasta el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, «porque necesitamos un respaldo firme a nuestro trabajo. Reclamamos inversiones reales en infraestructuras hídricas sostenibles. Pedimos un control fitosanitario más eficaz frente a nuevas plagas. Solicitamos agilidad en la tramitación de ayudas y subvenciones; y exigimos tener voz y presencia en las mesas de diálogo donde se define el futuro agrícola».

En las distintas vocalías, la nueva junta directiva que dirige López cuenta con perfiles técnicos, pero sobre todo con nombres propios del campo tropical. Se trata de un grupo humano en el que destaca como número dos Elena Ruiz Terrón, que asume la vicepresidencia de la organización sectorial más importante del tropical español. Ruiz Terrón hace historia en la AET y, por extensión, en el movimiento asociativo tropical al ser la primera mujer que ostenta un puesto de esta responsabilidad en el ente con sede en Vélez-Málaga. Ella ha asegurado que «se trata de todo un orgullo», aunque también «el tamaño del desafío».

«Mi abuelo fue uno de los fundadores de la AET y, por este motivo, mi orgullo es doble. Conozco muy bien la lucha y el esfuerzo que supone ponerse al frente de una explotación agraria, pero es por este motivo por el que quiero darlo todo en esta nueva etapa. Mi prioridad es ser útil a mis compañeros y pelear por nuestros productos y nuestro futuro. Lo dejé todo para hacerme cargo de la finca familiar y no me arrepiento. Me pongo el mono y me subo al tractor cuando toca. Es una labor que me llena; muy enriquecedora desde el punto de vista personal, pero necesitamos que este esfuerzo sea reconocido con precios justos», ha expresado la nueva vicepresidenta de la AET.

A su juicio, en el sector «nos enfrentamos a normativas muy duras, que seguimos al pie de la letra, a la subida de insumos y a muchas dificultades. Sabemos que nuestra fruta es sinónimo de calidad, que no tiene nada que ver con respecto a la que llega desde otros orígenes, con normativas que no exigen todo lo que se nos pide a nosotros y, por tanto, con muchas menos garantías. El consumidor debe saberlo y es necesario trabajar en este sentido. Es prioritario que los precios reconozcan este esfuerzo», ha reclamado Ruiz Terrón.

Los productores del tropical español, tal y como ha afirmado la nueva vicepresidenta de la AET, se enfrentan a la paradoja de contar con algunas de las materias primas con más proyección del momento en los mercados europeos, «pero con el problema de no poder acceder a los recursos ni a las infraestructuras hídricas necesarias para mantener sus explotaciones en algunas de las áreas de producción más importantes». Son los grandes retos de un subsector cuya organización más representativa, la Asociación Española de Tropicales, con casi medio millar de asociados, estrena nuevo equipo.

José María López, su nuevo número uno, que representa a socios de toda la geografía nacional, desde Andalucía hasta Canarias o Valencia, y uno de los colectivos más fuertes del gremio con casi medio millar de asociados, lo que representa el 30% de las zonas de cultivo, ha agradecido también «la confianza depositada» en él. En su presentación ha aprovechado para destacar que «al hablar del tropical no sólo hablamos de cultivos, si no de economía, empleo y futuro. Se trata de oportunidades para las nuevas generaciones», ha matizado. En la nueva junta directiva también figura Domingo Medina, expresidente de la organización en otra de sus etapas, como nuevo tesorero, y Bianca Alves, como secretaria. Las vocalías se reparten entre el empresario y productor veleño Juan Antonio Reyes Gutiérrez, el técnico Rubén Blanco Romero, Clara Báez Acosta y Juan Maldonado.