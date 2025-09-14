Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La piña del equipo español para celebrar el pase a la Final a 8 tras ganar Carreño el quinto partido. REUTERS

Remontada histórica de España en la Copa Davis

Por primera vez en las 47 eliminatorias en las que se había visto con un cero a dos, salió adelante con las tres victorias de este domingo ante Dinamarca y accede en Puente Romano a la Final a 8 de Bolonia, en noviembre

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:40

Los milagros existen, y más en la Copa Davis. El torneo en el que España ha jugado 227 eliminatorias y se había visto en 47 ... de ellas con un 0-2 tras los dos primeros partidos sin capacidad nunca de remontar. Pues la hazaña llegó este fin de semana en Puente Romano, en Marbella, en la segunda ronda de los Qualifiers, la antesala de la Final a 8 de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre), sede que sucede a Málaga tras tres años seguidos disfrutando de las mejores figuras en el Martín Carpena.

