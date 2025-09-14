Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los puntos del partido de dobles, con los cuatro tenistas a media pista. REUTERS

España suma en dobles el primer punto en Puente Romano

Munar y Pedro Martínez se reponen de un horrible comienzo de partido y remontan en tres mangas, aunque la 'Armada' aún necesita vencer en los dos próximos duelos individuales, el primero ante Rune

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:46

España al menos ha salvado el primer 'match ball', nunca mejor dicho tratándose del deporte de la raqueta. La pareja formada por Jaume Munar y ... Pedro Martínez remontó ante August Holmgren y Johannes Ingildsen, por 1-6, 6-3 y 6-2, en 1 hora y 44 minutos, de forma que sumó el primer punto de la eliminatoria que se está disputando este fin de semana en Puente Romano en arcilla, de clasificación para la Final a 8 de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre).

