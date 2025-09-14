Pedro Martínez agota a Rune y España acaricia el milagro

En un partido de los que agiganta la leyenda de la Copa Davis, Pedro Martínez (67º) agotó a Holger Rune (11º) contra todo pronóstico y ... acerca al milagro al equipo español, que en 227 eliminatorias jugadas a lo largo de su historia, de las que en 47 se llegó a ver con 0-2, nunca consumó la remontada.

Con el 2-2 en el España-Dinamarca de la segunda ronda de los Qualifiers (antesala de la Final a 8 de Bolonia, del 18 al 23 de noviembre), la jornada se ha alargado contra pronóstico en Puente Romano, en otro día caluroso, algo aliviado por la bruma algunos minutos. Martínez, que venía con el impulso de ganar en el doble, logró la proeza de superar la empresa más complicada, seguramente en el partido de su vida. El de Alzira ganó un ATP 250 en Santiago de Chile, y está en la madurez de su carrera, pero probablemente se le recuerde por este partido, en el que salvó un 'match ball'.

Ampliar Holger Rune, en el momento en que cayó en una dejada y se mostró más resentido, en el juego que sirvió para ganar el partido. REUTERS

Su comienzo fue arrollador, con un 6-1 en el que demostró mucha madurez e inteligencia. Dispuesto a correr como un jabato, varió la altura de bolas e hizo mucho daño a Rune, que sufrió cada turno al servicio y cometió demasiados errores no forzados.

Se intentó poner serio el danés, favorito claro, pese a que perdió ante el español en el único precedente (este año en pista cubierta, en Rotterdam). El 'break' en el tercer juego pudo ser un punto de inflexión. Preso de la ira, Rune lanzó dos pelotazos fuera de la pista, pero sólo recibió un 'warning' y desde entonces el juego se ralentizó en una batalla psicológica.

Tuvo 6-1 y 4-2 Martínez, pero reaccionó el nórdico, que ya iba a más y se anotó cuatro juegos seguidos ante un valenciano que acusaba el golpe. Se imponía la jerarquía, pero un largo receso entre sets le vino muy bien al español, que fue alargando el choque a su favor sin ceder el servicio hasta el 3-3. Entonces un quiebre de Rune parecía definitivo, pero empezó a notar calambres (se le vio más agotado que su rival, que venía de jugar antes) y en el intento de llegar a una dejada parecía roto, justo después de desperidiciar una bola de partido y de gozar de 30-0 cuando iba a cerrar.

🚨 España se pone 2-2 🚨



🇪🇸 @PedroMPortero salva un punto de partido y pasa a Rune 6-1, 4-6 y 7-6 (3) tras 3h 14' para igualar la serie. ¡Tenemos quinto punto en Marbella!#CopaDavis | @RFETenis pic.twitter.com/ZTkxyWOZqD — Copa Davis (@CopaDavis) September 14, 2025

SIn poder sacar bien Rune se llegó al 5-5, y quizás ahí le faltó temple a Martínez para aprovecharse antes de la debilidad física de su oponente, que pudo llegar a un 'tie break' ya muy desigual en su desarrollo.

«Perder el segundo set fue un golpe duro. Jugué el tecer set con calambres. Estaba complicado, pero si en algún sitio tienes que dejar todo es aquí, y estoy muy contento con el esfuerzo», reconoció después el de Alzira apie de pista. «Llevo una vida intentando dedicarme al tenis, y estoy para momentos como este. Jugar el quinto punto para nosotros es una victoria», dijo después del agónico 6-1, 4-6 y 7-6 (3) en tres horas y 16 minutos. Pablo Carreño y Elmer Moller jugarán el quinto partido.