David Ferrer: «Se ha asemejado a la Copa Davis que viví cuando jugaba»
«No hemos podido contar con algunos jugadores (Alcaraz, Davidovich y Granollers), y es bueno que el capitán vea que todos los que estamos disponibles somos un equipo y que no dependamos de un jugador», dijo Carreño
Málaga
Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:23
España obró el milagro con una histórica remontada ante Dinamarca al vencer los tres partidos del domingo (cayó en los dos partidos del sábado) y ... logró clasificarse para la Final a 8 de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre). Pablo Carreño venció en el quinto partido de la serie a Moller (6-2 y 6-3) para la alegría de los que acudieron al Puente Romano de Marbella. Tras la eliminatoria, comparecieron ante los medios el capitán del equipo español, el extenista David Ferrer, y el jugador asturiano.
Preguntado por el ambiente vivido en Marbella durante esta serie, Ferrero dijo que «me ha gustado muchísimo. Se ha asemejado a la Copa Davis que viví cuando jugaba: con las grada llenas, animando, esa tensión entre ambos equipos... Como extenista, esas emociones son mucho más fuertes como jugador, lo vives desde un prisma muy intenso. Como capitán, ha sido de las veces en las que he podido sentir algo parecido a lo que sentía cuando jugué. Me alegra muchísimo que los jugadores vivan esto como equipo».
😡 Ferrer: ''Hablo en español que me entiendes perfectamente''.@alexcorretja74: ''Viva David Ferrer y la madre que lo parió''.— Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 14, 2025
ESTO ES LA #DavisCup. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/6UQ40Dy0Ss
Carreño habló sobre el haber hecho historia, restándole importancia a la gesta, ya que «para bien o para mal la hubiésemos hecho, porque en caso de perder hubiéramos caído por primera vez en Marbella (ríe). Estamos muy contentos, aunque hubiera preferido ganar 3-0 y no tener que remontar, pero era lo que tocaba».
El capitán alicantino explicó por qué apostó por Pedro Martínez en lugar de Jaume Munar para el duelo ante Rune del domingo: «Jaume llevaba muchas horas en pista. Ayer jugó un partido a tres sets. Y a Pedro lo veía bien, tanto física como mentalmente, y con muchas ganas. Por un lado quería que descansara Jaume, pero tácticamente también pensaba que Pedro podría hacerle más daño a Holger».
Ante las sonadas ausencias en el equipo español (Alcaraz, Davidovich y Marcel Granollers), el tenista gijonés comentó que «no necesitamos reivindicarnos, las cosas se han dado así. No hemos podido contar con jugadores que podrían formar parte del equipo. Está claro que si contáramos con el campeón del US Open en individuales (Alcaraz) y en dobles (Granollers) todo sería más sencillo. Pero es bueno que todos los que estemos disponibles hagamos que el capitán vea que esto es un equipo y que no dependemos de un solo jugador. Pedro ha estado estelar, Jaume se ha sabido reponer tras la derrota de ayer: todos hemos aportado nuestro granito de arena».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.