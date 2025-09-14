David Ferrer: «Se ha asemejado a la Copa Davis que viví cuando jugaba»

España obró el milagro con una histórica remontada ante Dinamarca al vencer los tres partidos del domingo (cayó en los dos partidos del sábado) y ... logró clasificarse para la Final a 8 de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre). Pablo Carreño venció en el quinto partido de la serie a Moller (6-2 y 6-3) para la alegría de los que acudieron al Puente Romano de Marbella. Tras la eliminatoria, comparecieron ante los medios el capitán del equipo español, el extenista David Ferrer, y el jugador asturiano.

Preguntado por el ambiente vivido en Marbella durante esta serie, Ferrero dijo que «me ha gustado muchísimo. Se ha asemejado a la Copa Davis que viví cuando jugaba: con las grada llenas, animando, esa tensión entre ambos equipos... Como extenista, esas emociones son mucho más fuertes como jugador, lo vives desde un prisma muy intenso. Como capitán, ha sido de las veces en las que he podido sentir algo parecido a lo que sentía cuando jugué. Me alegra muchísimo que los jugadores vivan esto como equipo».

😡 Ferrer: ''Hablo en español que me entiendes perfectamente''.@alexcorretja74: ''Viva David Ferrer y la madre que lo parió''.



ESTO ES LA #DavisCup. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/6UQ40Dy0Ss — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 14, 2025

Carreño habló sobre el haber hecho historia, restándole importancia a la gesta, ya que «para bien o para mal la hubiésemos hecho, porque en caso de perder hubiéramos caído por primera vez en Marbella (ríe). Estamos muy contentos, aunque hubiera preferido ganar 3-0 y no tener que remontar, pero era lo que tocaba».

El capitán alicantino explicó por qué apostó por Pedro Martínez en lugar de Jaume Munar para el duelo ante Rune del domingo: «Jaume llevaba muchas horas en pista. Ayer jugó un partido a tres sets. Y a Pedro lo veía bien, tanto física como mentalmente, y con muchas ganas. Por un lado quería que descansara Jaume, pero tácticamente también pensaba que Pedro podría hacerle más daño a Holger».

Ante las sonadas ausencias en el equipo español (Alcaraz, Davidovich y Marcel Granollers), el tenista gijonés comentó que «no necesitamos reivindicarnos, las cosas se han dado así. No hemos podido contar con jugadores que podrían formar parte del equipo. Está claro que si contáramos con el campeón del US Open en individuales (Alcaraz) y en dobles (Granollers) todo sería más sencillo. Pero es bueno que todos los que estemos disponibles hagamos que el capitán vea que esto es un equipo y que no dependemos de un solo jugador. Pedro ha estado estelar, Jaume se ha sabido reponer tras la derrota de ayer: todos hemos aportado nuestro granito de arena».