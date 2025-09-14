Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Ferrer, Pedro Martinez, Roberto Carballés, Jaume Munar y Pablo Carreño celebran el pase a la Final a 8 de Bolonia al vencer a Dinamarca en Marbella. REUTERS

David Ferrer: «Se ha asemejado a la Copa Davis que viví cuando jugaba»

«No hemos podido contar con algunos jugadores (Alcaraz, Davidovich y Granollers), y es bueno que el capitán vea que todos los que estamos disponibles somos un equipo y que no dependamos de un jugador», dijo Carreño

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:23

España obró el milagro con una histórica remontada ante Dinamarca al vencer los tres partidos del domingo (cayó en los dos partidos del sábado) y ... logró clasificarse para la Final a 8 de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre). Pablo Carreño venció en el quinto partido de la serie a Moller (6-2 y 6-3) para la alegría de los que acudieron al Puente Romano de Marbella. Tras la eliminatoria, comparecieron ante los medios el capitán del equipo español, el extenista David Ferrer, y el jugador asturiano.

