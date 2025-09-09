Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marcel Granollers, en una comparecencia con el equipo español de Copa Davis. RFET

Granollers también se cae del equipo español de Copa Davis

Una lesión de tobillo del doblista deja a la 'Armada' con cuatro jugadores, Munar, Carballés, Pedro Martínez y Carreño para la eliminatoria ante Dinamarca en Puente Romano el sábado y el domingo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:29

Marcel Granollers también causa baja en el equipo español de Copa David cara a la segunda ronda de los Qualifers, que se disputará el sábado ... y domingo en Marbella. Como ya se temía al acusar unas molestias, tras ganar el US Open en el cuadro de dobles, el catalán de 39 años sufre una lesión en el tobillo del pie derecho y no podrá estar en Puente Romano.

