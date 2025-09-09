Granollers también se cae del equipo español de Copa Davis

Marcel Granollers también causa baja en el equipo español de Copa David cara a la segunda ronda de los Qualifers, que se disputará el sábado ... y domingo en Marbella. Como ya se temía al acusar unas molestias, tras ganar el US Open en el cuadro de dobles, el catalán de 39 años sufre una lesión en el tobillo del pie derecho y no podrá estar en Puente Romano.

El percance lo sufrió entrenándose el primer día en Nueva York, y se suma a la lesión en la fascia plantar que padecía desde principio de año. Las pruebas médicas a las que se ha sometido este martes han aconsejado descartar su participación en la exigente eliminatoria de Copa Davis que España jugará en tierra.

Tras las bajas de Granollers, Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, el equipo capitaneado por David Ferrer formará únicamente con cuatro jugadores: Jaume Munar, Pedro Martínez, Roberto Carballés y Pablo Carreño.

El equipo ha llegado este martes a Marbella y ha tenido la primera toma de contacto con la pista por la tarde bajo las órdenes de David Ferrer y Marc López, que refuerza el equipo técnico en esta serie. Les acompaña en la funciones de 'sparring' el balear de 19 años Izan Almazán.

La baja de Granollers complica el pase a la Final a 8, máxime si el número uno danés, Holger Rune, saca adelante sus dos partidos individuales, lo que concedería más valor al partido de dobles, ahora si el gran especialista español, que ha sido recientemente número uno mundial en su modalidad.