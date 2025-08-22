Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez y Pedro Acosta, mano a mano sobre el asfalto. Jure Makovec / AFP
GP de Hungría

Pedro Acosta planta cara a Marc Márquez en Hungría

El piloto murciano superó al líder de MotoGP por 6 milésimas en la primera jornada de entrenamientos del recién estrenado circuito Balaton Park

Jesús Gutiérrez

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:35

Las MotoGP rodaron por primera vez este viernes en el nuevo trazado de Balaton Park, en lo que supone el regreso del campeonato a tierras ... húngaras 33 años después. Y en la primera toma de contacto ya se le vieron las costuras a un trazado pequeño y revirado, que tiene la velocidad media más baja del campeonato, con poco más de 150 km/h para unas motos que acostumbran a superar los 350 km/h. Tan lento es que algunos equipos optaron por no poner la sexta marcha en sus monturas y jugar únicamente con cinco velocidades.

