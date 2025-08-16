Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez celebra su victoria en el sprint del GP de Austria. Jure Makovec / AFP
GP de Austria

Marc Márquez se lleva el sprint de Austria y la vida sigue igual

Pese a partir desde la cuarta posición de la parrilla, el piloto español logra otra victoria en la carrera corta del sábado y acumula 12 de 13 en 2025

Jesús Gutiérrez

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:22

Marc Márquez era el máximo favorito en Austria hasta que se disputó la clasificación porque había liderado todos los entrenamientos del viernes y sábado, pero ... un error en la Q2 le llevó al suelo y le hacía partir desde la cuarta posición, con todos sus rivales por delante. En la salida se borró Pecco Bagnaia, al que se le encabritó su Ducati de manera violenta al abrir gas y perdió de golpe todas sus opciones. El italiano partía tercero y llegó a la primera curva 14º y gracias, ya que fue un milagro que nadie le arrollara porque, entre otras cosas, al que estaba ubicado justo detrás de él en la sexta plaza de la parrilla, Fermín Aldeguer, le pasó lo mismo.

