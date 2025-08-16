Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marco Bezzecchi EFE

Pole por sorpresa de Marco Bezzecchi y caída de Marc Márquez

El de Aprilia saldrá por delante de las Ducati en la parrilla del Gran Premio de Austria, mientras que el líder de MotoGP partirá desde la segunda fila después de un error en la Q2

Jesús Gutiérrez

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:26

El circuito de Red Bul Ring amaneció soleado para el sábado al sprint del Gran Premio de Austria, cuyo primer momento importante del fin de ... semana era las dos calificaciones de la clase reina. Antes de la Q1, se disputaron los habituales treinta minutos de entrenamientos libres matutinos donde volvió a liderar Marc Márquez por delante de Pecco Bagnaia, con una caída sin consecuencias para Pedro Acosta.

