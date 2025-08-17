Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez celebra su victoria en Austria AFP
GP de Austria

Marc Márquez desbloquea Austria e inicia la cuenta atrás hacia el título

Sexto doblete consecutivo del piloto español que descuenta otro gran premio en su camino por reconquistar la corona de MotoGP que tiene en el bolsillo

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:34

El Red Bull Ring era un territorio que nunca había conquistado Marc Márquez. De hecho, en este circuito había sufrido alguna de sus derrotas más ... dolorosas en la última vuelta. Dos frente a Dovizioso y otra frente a Lorenzo. Y la única constante en esos tres reveses era que sus rivales llevaban «la moto roja», como definió el pasado jueves el de Cervera a la Ducati en la previa de este Gran Premio de Austria. No había sido una declaración improvisada y fue de lo primero que se acordó el octocampeón del mundo nada más ganar y desbloquear un nuevo trazado. «Era un circuito al que le tenía ganas. Quería ganar con la moto roja, la misma que tantas veces me había ganado a mí en el pasado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quirófano
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  6. 6 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  7. 7 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  8. 8 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  9. 9 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  10. 10

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marc Márquez desbloquea Austria e inicia la cuenta atrás hacia el título

Marc Márquez desbloquea Austria e inicia la cuenta atrás hacia el título