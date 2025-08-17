Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GP de Austria

Diogo Moreira se impone en Moto2 y se une a la pelea por el Mundial

La victoria del brasileño le mete de lleno en la lucha por el campeonato después de la retirada del líder Manu González

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:29

Victoria de inicio a fin de Diogo Moreira que le permite soñar con el título de Moto2, después de que los que hasta ahora eran ... los dos únicos candidatos al título pincharan. Dramático en el caso de Manu González, que tuvo que retirarse en la séptima vuelta cuando rodaba cuarto y con el mejor ritmo de carrera. Y con Arón Canet que solo pudo terminar décimo y que no pudo capitalizar el cero del líder de la categoría.

