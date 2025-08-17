Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel Piqueras celebra su triunfo en el GP de Austria. Max Slovencik / EFE
GP de Austria

Ángel Piqueras gana en Moto3 y sigue soñando con el título

El piloto valenciano evita los líos de la última vuelta, vuelve a conseguir el triunfo cinco meses después y recorta puntos al líder José Antonio Rueda, que solo pudo ser quinto

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:01

Como casi siempre, la carrera de Moto3 no se decidió hasta la última vuelta y como siempre en este 2025, la victoria cayó del lado ... español. Ángel Piqueras mantiene la racha impoluta en la categoría pequeña y volvía a lo alto de un podio donde no estaba desde la segunda cita de la temporada, en Argentina. El valenciano hizo buenos los pronósticos porque había dominado todo el fin de semana en el circuito de Red Bull Ring y solo cedió la pole a Valentín Perrone.

