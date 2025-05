Una selección de élite ubicada en Rincón de la Victoria y patrocinada por la Diputación Provincial

Marina Rivas Lunes, 5 de mayo 2025, 19:26 Comenta Compartir

No es ninguna exageración decir que Málaga ha formado parte del histórico subcampeonato de las Series Mundiales que acaba de lograr la selección española de ... rugby Seven, la rama olímpica de este deporte de gran enjundia internacional. Y es que, aunque muchos quizá no lo sabían, sí que se habrán percatado de un icónico detalle. Estos subcampeones mundiales portaban en el pecho de sus camisetas la marca de Costa del Sol Málaga.

Noticia relacionada El marbellí Jeremy Trevithick, histórico subcampeón del mundo de rugby ¿De dónde viene esta unión? Realmente, data de 2023, temporada en la que La Diputación de Málaga se unió a las selecciones españolas masculina y femenina de rugby 7 gracias a un acuerdo de patrocinio. «La provincia de Málaga se convierte en un pilar fundamental en la estrategia del rugby 7 nacional», señalaba la nota de prensa de la Federación Española de Rugby por aquel entonces. Este patrocinio se renovó en 2024 con el ánimo de apoyar tanto a Los Leones como a Las Leonas del Seven en su camino en las Series Mundiales, la élite internacional de este deporte, donde sólo acceden los 12 mejores combinados del planeta, pero además, con vistas a acompañar a los equipos nacionales en su camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ampliar FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY Y no sólo se trata de un patrocinio al uso, la vinculación con nuestra provincia va más allá, especialmente con el equipo absoluto masculino. Esto se debe a que estos últimos años, el campo Manuel Becerra de Rincón de la Victoria se ha establecido como 'cuartel general' del equipo español, en otras palabras, estas instalaciones son la sede de su concentración permanente. Así las cosas, Turismo Costa del Sol-Diputación de Málaga, es el principal impulsor de un equipo que ha hecho historia del deporte español, no sólo por este subcampeonato, si no por una exitosa temporada en la que Los Leones han dejado claro que han llegado a la élite para quedarse y para comenzar a luchar por grandes objetivos que parecían inalcanzables años atrás.

