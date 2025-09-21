Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María, junto a su madre Paqui y familiares y amigos.

Ver 13 fotos
María, junto a su madre Paqui y familiares y amigos. Antonio López
Mundiales

María Pérez: «Los oros saben a gloria pero me da un poco de vértigo»

La marchadora granadina llega a España tras conquistar el doblete en los 20 y lo 35 kilómetros

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:42

María Pérez era la imagen de la felicidad a su llegada a España. La marchadora española ha conseguido en los Mundiales de Tokio lo que ... parecía imposible, repetir ese doblete de los 20 y 35 kilómetros que firmó en los Mundiales de Budapest 2023 para convertirse en tetracampeona del mundo y en la reina absoluta de la marcha. «Me da un poco de vértigo si pienso lo que he hecho», fueron sus primeras palabras tras regresar en la tarde noche de este domingo a España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  5. 5

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7

    Los rostros de Los Asperones
  8. 8

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  9. 9 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  10. 10

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur María Pérez: «Los oros saben a gloria pero me da un poco de vértigo»