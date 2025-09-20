Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Pérez festeja satisfecha su triunfo en la prueba mundial de los 20 kilómetros marcha. AFP
Mundial de Atletismo

María Pérez, cuatro veces campeona mundial

La española alcanza su segundo doblete consecutivo al ganar los 20 kilómetros marcha en Tokio

Igor Barcia

Igor Barcia

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:56

Tiró la gorra al entrar al estadio y se quitó las gafas para saborear esos 300 metros hacia la gloria, hacia el lugar reservado a ... las grandes leyendas del atletismo. En la meta saltó al igual que hace un año en los Juegos Olímpicos de París y destapó todo el júbilo que había contenido en 20 kilómetros marcha plenos de concentración. María Pérez (29 años) ya no solo es historia del atletismo tras sumar este viernes su cuarto oro mundialista, lo es del deporte español porque se lo ha ganado a pulso. El reto que tenía la granadina de Orce era mayúsculo, intentar revalidar algo tan complicado como el doblete 20-35 kilómetros que realizó hace dos años en Budapest.

