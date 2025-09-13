Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Pérez rompe a llorar tras cruzar la meta de los 35 kilómetros marcha del Mundial de Tokio. Reuters
Atletismo | Mundiales

«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

Declaraciones ·

«Dije que vendría a por una medalla como mínimo y fue muy duro, pero esto no ha acabado», apunta la marchadora granadina tras revalidar su título mundial en 35 kilómetros

José Ignacio Cejudo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:28

«Lloré como una niña chica al entrar al estadio; no esperaba ver a tanta gente. Era el sueño que me faltaba, y fue la ... vez que más lloré tanto antes como después de la prueba», reconoció María Pérez, todavía entre bailes, en declaraciones a Teledeporte tras revalidar en Tokio su título mundial en los 35 kilómetros marcha. «Aquí estoy... en la capital nipona de la que me fui siendo 'chocolate' en los Juegos Olímpicos», se congratuló la granadina en referencia al amargo cuarto puesto de 2021. Aun así, todavía promete batalla para revalidar también su título en los 20: «Esto no ha acabado, y no voy a celebrar nada todavía más allá de pedir permiso para comer algo de sushi, porque el sábado que viene tenemos otra cita e intentaré dar lo mejor que tenga y de lo que me quede en el cuerpo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  4. 4

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  7. 7 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora
  8. 8 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  9. 9 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  10. 10

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»