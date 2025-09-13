El bonito gesto de María Pérez con su amiga y rival Antonella Palmisano tras ganar el oro

El Mundial de 35 kilómetros marcha femenino ha dejado un bonito gesto que refleja a la perfección lo que es el deporte. La española María ... Pérez se ha proclamado campeona del mundo y ha esperado en meta a su amiga y rival Antonella Palmisano, subcampeona, para recibirla con los brazos abiertos.

La escena ha enternecido a todos los presentes en el estadio de Tokio y a los aficionados españoles, que se han levantado esta mañana con la noticia de que la delegación suma su primer oro en los mundiales de atletismo.

En las imágenes, difundidas por TVE, se ve a María recibir en meta a una Antonella que llegó completamente fundida. La transalpina se echó al suelo nada más abrazar a su amiga y la española lo primero que hizo fue desatarle las zapatillas. Después, no dudó en ir a buscar la bandera italiana para arropar a su rival y, cuando Antonella recobró el aliento, ambas celebraron sus medallas hablando en italiano ante las cámaras.

No es el único gran gesto entre deportistas que se ha vivido hoy en los mundiales de atletismo. En la prueba de los 3.000 obstáculos masculino, el belga Van de Velde observó que el colombiano San Martín estaba lesionado y tenía dificultades para pasar las vallas y acudió en su ayuda. Le esperó, se agarraron mutuamente y cruzaron la meta juntos. Durante la prueba ambos sufrieron caídas y quedaron fuera de la lucha por las medallas desde los primeros instantes.