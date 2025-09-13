Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Pérez junto a su rival Antonella Palmisano.
Atletismo

El bonito gesto de María Pérez con su amiga y rival Antonella Palmisano tras ganar el oro

La española se proclamó campeona del mundo por delante de la italiana con más de tres minutos de ventaja y la recibió en meta con los brazos abiertos

A. Mateos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:53

El Mundial de 35 kilómetros marcha femenino ha dejado un bonito gesto que refleja a la perfección lo que es el deporte. La española María ... Pérez se ha proclamado campeona del mundo y ha esperado en meta a su amiga y rival Antonella Palmisano, subcampeona, para recibirla con los brazos abiertos.

