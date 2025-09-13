Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los marchadores españoles levantan a hombros a María Pérez. RFEA

María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha

La granadina, imparable, arrasa en la prueba de 35 kilómetros en Tokio y se convierte en la española con más medallas de oro de la historia

Igor Barcia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:00

María Pérez ya es sinónimo de leyenda del atletismo. La española tenía la triple corona –campeona olímpica, mundial y europea– y desde hoy es la ... atleta española con más oros mundiales al sumar en Tokio su tercer título y dejar atrás los dos oros de Abel Antón y Álvaro Martín. La confianza que tiene la granadina de 29 años en la plenitud de su carrera como marchadora es tal que en estos momentos es imbatible, como ha demostrado en una prueba de 35 kilómetros donde ha manejado a su antojo las operaciones. Después de los problemas con la técnica que sufrió en 2022, el Mundial de Budapest descubrió a una nueva María Pérez, una marchadora imparable que allí, hace dos años, hizo un doblete para el recuerdo, que el pasado año en los Juegos se hizo con una plata en 20 kilómetros y un oro inolvidable junto a Álvaro Martín en relevos mixtos y que hoy ha apabullado a sus rivales desde que una vez pasado el ecuador de los 35 kilómetros se ha despedido de sus cuatro acompañantes.

