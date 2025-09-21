Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
maría pérez, con sus dos medallas de oro de los Mundiales de atletismo. Afp
Mundiales

Los éxitos de María Pérez y Paul McGrath llevan a España a la quinta plaza del medallero

Además, la selección cierra su participación en el Mundial con 11 finalistas, aguantando la mejoría mostrada en Budapest 2023

Igor Barcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:26

Con la quinta plaza del relevo corto femenino, España cierra un Mundial donde una vez más la marcha ha impulsado a la selección en el ... medallero. Tres medallas, dos oros y una plata, que han llevado a España a la quinta plaza final, empatada con países como Botsuana y Nueva Zelanda, También con dos oros han finalizado el campeonato Países Bajos, pero con un total de seis metales, o Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los éxitos de María Pérez y Paul McGrath llevan a España a la quinta plaza del medallero

Los éxitos de María Pérez y Paul McGrath llevan a España a la quinta plaza del medallero