Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tanzano Alphonce Felix Simbu superó a Amanal Petros. Efe
Mundiales de atletismo

El campeón mundial de maratón se decide por 'foto finish'

El tanzano Alphonce Felix Simbu logró el oro por solo tres centésimas tras un ajustado sprint final

J. Varela

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:28

Un final de infarto. Así se podría definir la resolución del maratón masculino en el icónico Estadio Nacional de Tokio, que vibró con el espectáculo ... que dieron Alphonce Simbu y Amanal Petros, que se jugaron la victoria en los últimos metros. Tras 42,195 kilómetros, el oro mundialista se decidió en la 'foto finish' y por 3 centésimas. De hecho, esta victoria es la del margen más corto en la historia del maratón en los campeonatos del mundo: solo 0.03 segundos separaron a los dos primeros clasificados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  3. 3 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  7. 7

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  8. 8 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El campeón mundial de maratón se decide por 'foto finish'

El campeón mundial de maratón se decide por &#039;foto finish&#039;