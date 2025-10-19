El almeriense Nabil Sebbar, campeón de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con récord femenino de Nazha Machrouh

Fue una mañana idílica para calzarse las zapatillas y salir a disfrutar de las calles de Málaga. Tras una edición marcada por la lluvia, la ... ciudad se despertó esta vez excelsa, con una temperatura ideal, el cielo despejado y una muy ligera brisa. Se notaba ya en el ambiente desde primera hora de la mañana que el público respondería a la llamada de la 45° edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. Y así fue.

Eso sí, como es habitual en todas las carreras, no todos los inscritos tomaron finamente salida. La organización registró más de 16.000 inscritos, de los cuales más de 11.000 recogieron su dorsal, aunque por una u otra cuestión, fueron finalmente 7.594 las personas que tomaron salida entre la carrera de 10 kilómetros (5.022) y la Mini Carrera de 4,3 kilómetros (2.572). Aunque lo cierto es que la espectacular salida, que duró mas de 8 minutos, hacía visualmente la serpiente de color más multitudinaria.

Marilú Báez

Poco después de la media hora, ya cruzaba el arco de meta el vencedor de esta edición, un campeón inédito, atleta del Trops Cueva de Nerja y desconocido para muchos, dado que fue su primera vez en esta carrera. Fue el almeriense Nabil Sebbar, que rozó el récord de 2014 (39:43) con un fantástico tiempo de 30 minutos y cinco segundos. Poco después llegaba el segundo, el atleta del Álora Pablo Van Hoom, también nuevo en este podio (30:18). Y completó el podio, eso sí, alejado de los dos primeros, el atleta del Club Atletismo Málaga, Alejandro Cañas (31:32).

En la categoría femenina saltó la sorpresa, y es que por segundo año consecutivo, la granadina del Club Nerja Nazha Machrouh rebajó su propio récord, marcando un espectacular tiempo de 32 minutos y 31 segundos. Amplia superioridad la que demostró la vencedora, campeona por tercera vez consecutiva, que dejó claro que el año que viene volverá con la intención de seguir mejorando su marca. Y completaron el podio dos caras clásicas del atletismo malagueño, las gemelas Infantes, del Club Álora. Belén fue segunda (36:08) y Eva, tercera (37:15).

Ampliar Marilú Báez

Durante varias horas, siguieron llegando participantes a la línea de meta, frente al Corte Inglés, que vio nacer esta cita bajo su nombre en 1979. Familias, parejas, grupos de amigos... Nadie quería perderse esta mítica carrera malagueña, que sigue demostrando año tras año su ambiente lúdico, familiar y en general, irrepetible. Además, la carrera tuvo un toque solidario. Con la ayuda de la Fundación Unicaja, todo lo recaudado por la venta de camisetas de la carrera fue a parar a las asociaciones Adein y Anfremar. Además, al coincidir el evento con el Dia Internacional del Cáncer de Mama, la organización repartió botellas rosas de Solan de Cabras, en colaboración con la AECC.