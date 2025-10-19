Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
M. RIVAS
Atletismo

Ocho mil maneras de disfrutar corriendo

En parejas, con amigos, descalzos, marchando, con tu mascota o por una buena causa, estos fueron algunos de los alicientes de los corredores de esta 45ª edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Edición tras edición, los participantes de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga encuentran la manera de no dejar indiferente a nadie. ¿Quién dice que hay ... una única forma de correr? Protagonistas como los de este domingo, desde luego, lo ponen en duda, y es que cada una de las 8.700 personas que salieron a las calles de la ciudad esta mañana encontraron su peculiar motivo para correr, el de algunos, especialmente peculiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ocho mil maneras de disfrutar corriendo

Ocho mil maneras de disfrutar corriendo