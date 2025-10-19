Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga
El almeriense Nabil Sebbar, campeón de la prueba, con récord femenino de Nazha Machrouh
SUR
Domingo, 19 de octubre 2025, 13:55
El almeriense Nabil Sebbar se ha proclamado este domingo campeón de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con récord femenino de Nazha Machrouh (Lee la crónica de la prueba, aquí) ... . A continuación, las clasificaciones de esta 45 edición:
Mini General Femenina
10 K General Femenina
10 K General Masculina
Mini General Masculina
