Rodri Ríos celebra su gol de penalti frente al Eldense. MARBELLA FC

Victoria crucial del Marbella frente al Eldense

Rodri Ríos anotó desde los 11 metros al filo del descanso y dio el triunfo al cuadro marbellí, y se coloca cerca de los puestos de 'play-off'

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:57

Comenta

El Marbella logró este sábado una victoria vital en el Marbella Football Center frente al Eldense, equipo recién descendido de Segunda División y por ende ... un candidato al ascenso. Gracias al tanto de penalti del delantero Rodri Ríos en el minuto 42 (no sin antes revisar la acción después de que el equipo visitante solicitara el 'challenge', el cuadro malagueño superó al conjunto azulgrana por 1-0. Se coloca (con un partido más que varios equipos) en la séptima posición del Grupo 2 de Primera RFEF con 10 puntos, y muy cerca de los puestos de privilegio en la categoría.

