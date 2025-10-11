Victoria crucial del Marbella frente al Eldense
Rodri Ríos anotó desde los 11 metros al filo del descanso y dio el triunfo al cuadro marbellí, y se coloca cerca de los puestos de 'play-off'
Málaga
Sábado, 11 de octubre 2025, 18:57
El Marbella logró este sábado una victoria vital en el Marbella Football Center frente al Eldense, equipo recién descendido de Segunda División y por ende ... un candidato al ascenso. Gracias al tanto de penalti del delantero Rodri Ríos en el minuto 42 (no sin antes revisar la acción después de que el equipo visitante solicitara el 'challenge', el cuadro malagueño superó al conjunto azulgrana por 1-0. Se coloca (con un partido más que varios equipos) en la séptima posición del Grupo 2 de Primera RFEF con 10 puntos, y muy cerca de los puestos de privilegio en la categoría.
El equipo dirigido por Carlos de Lerma necesitaba una victoria urgentemente, tras cinco jornadas sin hacerlo (perdió ante el Europa por 2-1 el pasado fin de semana, perdiendo también su condición de invicto), y también reencontrarse con su juego, en especial en el aspecto defensivo, ya que se estaba mostrando especialmente endeble atrás. Desde el comienzo el conjunto marbellí fue a buscar arriba a su rival, ejerciendo una enorme labor de presión e intensidad, que resultó en el penalti provocado por el extremo Ohemeng y que acabó convirtiendo Ríos.
Los dos exmalaguistas que juegan en el Eldense, Dioni y Manu Molina, tuvieron minutos en su regreso a la provincia (el punta malagueño como titular, siendo relevado a la hora de juego, y el medio centro onubense ingresando en el campo en el 68), aunque ninguno de los dos estuvo particularmente acertado.
