Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Martínez, en la pasada jornada. Marbella FC
Fútbol

Los equipos malagueños de Primera RFEF, con sed de triunfos

El Marbella, el Torremolinos y el Antequera buscarán los tres puntos tras varias semanas nutriéndose de empates

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Son ya varias las jornadas en las que los tres equipos malagueños que compiten en la categoría de bronce, el Marbella, el Antequera y el ... Juventud de Torremolinos, no han conseguido saborear lo dulce de las victorias. Saliendo a flote (o intentándolo) cada uno a su manera, afrontarán otra exigente jornada con el claro objetivo de saciar su sed de sumar, de una vez, de tres. El Marbella recibirá al Eldense, el Torremolinos al Ibiza y el Antequera visitará Sanlúcar de Barrameda para vérselas con el Sanluqueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  5. 5 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los equipos malagueños de Primera RFEF, con sed de triunfos

Los equipos malagueños de Primera RFEF, con sed de triunfos