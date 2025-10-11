Los equipos malagueños de Primera RFEF, con sed de triunfos

Son ya varias las jornadas en las que los tres equipos malagueños que compiten en la categoría de bronce, el Marbella, el Antequera y el ... Juventud de Torremolinos, no han conseguido saborear lo dulce de las victorias. Saliendo a flote (o intentándolo) cada uno a su manera, afrontarán otra exigente jornada con el claro objetivo de saciar su sed de sumar, de una vez, de tres. El Marbella recibirá al Eldense, el Torremolinos al Ibiza y el Antequera visitará Sanlúcar de Barrameda para vérselas con el Sanluqueño.

El Marbella, confuso

El cuadro costasoleño, que se postuló durante las primeras jornadas como un candidato a estar arriba, ha visto como su rumbo ha cambiado con el paso de las semanas. Al término de la sexta jornada el conjunto que dirige Carlos de Lerma es duodécimo y encadena cinco partidos seguidos sin ganar. Sumó de tres en la primera fecha del campeonato y desde entonces le han seguido cuatro empates y una derrota, el pasado fin de semana ante el Europa.

Recibirá este sábado en la Dama de Noche (16.00 horas) a un Eldense que también tiene que definir sus aspiraciones. El cuadro alicantino empató, la pasada semana, ante el Torremolinos en el Pepico Amat (3-3), en el que fue uno de los encuentros más atractivos y bonitos de la jornada en la categoría. El Marbella es duodécimo, con siete puntos, y el Eldense, noveno con nueve.

El Torremolinos, a confirmar su mejoría

El Juventud de Torremolinos suma cuatro partidos en línea sin perder, con un triunfo y tres empates. Duerme fuera de los puestos de descenso desde hace semanas, aunque sin despegarse del peligro. Empató la semana pasada en la casa del Eldense, en un ejercicio de no bajar los brazos, y esta semana querrá confirmar su mejoría ante un Ibiza que se ha caído en las últimas semanas.

El duelo, el domingo a las 12.00 horas en El Pozuelo, será ante el cuadro balear de Paco Jémez, que acumula dos derrotas consecutivas y cuatro partidos seguidos sin ganar. Será una prueba de fuego para ambos conjuntos.

El Antequera, muy necesitado

Más necesitado que ningún otro conjunto malagueño de la categoría, afronta una nueva oportunidad para cambiar el signo de su temporada. En descenso desde el principio de la competición, se ha nutrido a base de empates en estas primeras seis jornadas. Es, junto al filial del Betis, el único equipo de la categoría que aún no ha conseguido ganar. Empató la pasada semana ante el Sabadell en El Maulí, el tercero consecutivo para los de Abel Gómez.

Este domingo (18.15 horas) se desplazará hasta Sanlúcar de Barrameda para medir sus fuerzas con el Atlético Sanluqueño, que es cuarto con diez puntos y se está mostrando muy serio en este primer tramo de la temporada. También será un encuentro interesante para calibrar el potencial de dos equipos en situaciones opuestas.