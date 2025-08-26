Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del vídeo del estado del proceso de demolición que se está llevando a cabo en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. MARBELLA FC

Avanza el proceso de demolición del estadio del Marbella

El club publicó un vídeo en redes sociales mostrando el estado actual de esta fase para la construcción de la infraestructura que utilizará la entidad

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 13:20

Marbella está cada día más cerca de cumplir su sueño de tener un gran estadio, acorde a la ambición y el rumbo que pretende tomar ... el club marbellí. La entidad publicó un vídeo en redes sociales del estado actual del proceso de demolición del estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas por parte de la empresa constructora Verosa, que inició esta fase hace el 13 de agosto.

