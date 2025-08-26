Avanza el proceso de demolición del estadio del Marbella
El club publicó un vídeo en redes sociales mostrando el estado actual de esta fase para la construcción de la infraestructura que utilizará la entidad
Málaga
Martes, 26 de agosto 2025, 13:20
Marbella está cada día más cerca de cumplir su sueño de tener un gran estadio, acorde a la ambición y el rumbo que pretende tomar ... el club marbellí. La entidad publicó un vídeo en redes sociales del estado actual del proceso de demolición del estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas por parte de la empresa constructora Verosa, que inició esta fase hace el 13 de agosto.
✨️ El sueño empieza a hacerse realidad ... pic.twitter.com/SGQnrm55vn— Marbella FC (@marbella_fc) August 26, 2025
Como se puede apreciar en el vídeo, la demolición del campo avanza favorablemente, con una excavadora preparada para recoger los restos ya derruidos de las gradas del Antonio Lorenzo Cuevas. La Fundación del Marbella, presidida por el exfutbolista Esteban Granero, firmó el pasado mes de junio con el Ayuntamiento de la ciudad una concesión demanial de la infraestructura durante los próximos 75 años. El proyecto tendrá una inversión de unos 114 millones, ya que se pretende construir también de un hotel de 90 habitaciones o un centro de alto rendimiento deportivo, entre muchas otras novedades.
Este estadio albergará los partidos del club marbellí, contará con 10.000 asientos, ajustándose así a las exigencias de la FIFA, plantando así las semillas para convertirse en un club puntero en un futuro no muy lejano, atrayendo múltiples beneficios para Marbella en todos los sentidos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.