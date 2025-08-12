Comienza la demolición del estadio de fútbol de Marbella

Marbella dice adiós al antiguo estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas para darle la bienvenida a una versión mucho más ambiciosa del lugar. Los trabajos ... de demolición comenzarán mañana tras tomar hoy posesión de las instalaciones la empresa constructora Verosa, responsable de esta fase, que asume la custodia y seguridad del recinto dando inicio a las actuaciones. El Ayuntamiento de la ciudad rubricaba el pasado mes de junio, junto a la Fundación del Marbella F.C, la concesión demanial de esta infraestructura a dicha entidad durante los próximos 75 años. Una vez terminado este trámite, y con la licencia de obra aprobada, el nuevo estadio empieza a materializarse.

Este nuevo espacio deportivo se levantará sobre la parcela de 45.000 metros cuadrados del antiguo Antonio Lorenzo Cuevas y contará con una inversión para este proyecto que alcanza los 114 millones de euros. «Va a ser mucho más que un estadio de fútbol pues será un motor económico y social, un generador de empleo, un atractivo para la inversión y un revulsivo para toda la zona», comentó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la presentación de esta iniciativa a la ciudadanía.

Por su parte, el representante de la Fundación, Esteban Granero ha subrayó que «no existe un proyecto deportivo en este país que tenga la dimensión que tiene el Marbella FC y eso se debe a la propia ciudad», a la vez que añadió que el nuevo equipamiento «será el hogar del club pero también un referente en modernidad que podrá ser utilizado a diario por todos». Asimismo, explicó que el compromiso de la fundación es «acelerar para poder inaugurar lo antes posible ese nuevo estadio con un partido del Marbella FC».

Características

Está nueva infraestructura deportiva de alto nivel cuenta con objetivos ambiciosos y por ello el aforo se ha ampliado de 8.000 a 10.000 personas para satisfacer las exigencias de la FIFA. En primer lugar va a albergar un hotel de 90 habitaciones donde podrán hospedarse deportistas de élite así como incentivar el turismo deportivo. Este alojamiento contará con salones de eventos con capacidad para 140 personas así como restaurante de alto nivel en el ático y un lobby bar.

Aparte de eso, el espacio contará con un aparcamiento de 1000 plazas, una zona comercial y un centro de alto rendimiento de 1.500 metros cuadrados. Respecto a esta última instalación estará enfocada, no sólo a atletas, sino también a usuarios y turistas deportivos. De esta forma, estará equipado con dispositivos especializados destinados al deporte de alto rendimiento, como cámaras hiperbáricas, salas de masaje especializado y otros servicios similares. En cuanto al estadio en sí, se prevé que pueda albergar conciertos y grandes eventos. En la memoria justificativa se refleja que «los usos pretendidos distintos del deportivo no rebasarán el 20% de la edificabilidad».

El Marbella Fútbol Club, ya expresó en noviembre del año pasado a través de un comunicado sus intenciones con el proyecto asegurando que «quiere construir un estadio que satisfaga todas las necesidades de la ciudadanía de Marbella, los aficionados del club y del deporte en general». Igualmente, la Fundación Marbella Fútbol Club señaló que «garantiza el interés público del proyecto, ya que sus beneficios se revierten en sus fines fundacionales: fomentar el deporte base de Marbella, potenciar la imagen del turismo de la ciudad y desarrollar programas para jóvenes con riesgo de exclusión social».