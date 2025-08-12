Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El antiguo estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas será demolido a partir de mañana. Josele

Comienza la demolición del estadio de fútbol de Marbella

La empresa constructora encargada de la primera fase de estos trabajos, Verosa, ha asumido la custodia y seguridad del recinto deportivo

María Albarral

Marbella

Martes, 12 de agosto 2025, 00:12

Marbella dice adiós al antiguo estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas para darle la bienvenida a una versión mucho más ambiciosa del lugar. Los trabajos ... de demolición comenzarán mañana tras tomar hoy posesión de las instalaciones la empresa constructora Verosa, responsable de esta fase, que asume la custodia y seguridad del recinto dando inicio a las actuaciones. El Ayuntamiento de la ciudad rubricaba el pasado mes de junio, junto a la Fundación del Marbella F.C, la concesión demanial de esta infraestructura a dicha entidad durante los próximos 75 años. Una vez terminado este trámite, y con la licencia de obra aprobada, el nuevo estadio empieza a materializarse.

