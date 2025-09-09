Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nuno Espirito Santo, frustrado en un partido del Nottingham Forest. Reuters
Fútbol internacional

Nuno, el último en pasar por la silla eléctrica de los banquillos europeos

El entrenador portugués se suma a la lista de ilustres, en la que también aparecen Mourinho y Ten Hag, que han sido destituidos de sus puestos con menos de un mes de competición

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:35

Los banquillos internacionales están que arden. Primero fue el turno de José Mourinho en el Fenerbahçe, apenas tres días después Erik ten Hag ... con el Bayer Leverkusen y, este martes, el último entrenador en ser destituido ha sido Nuno Espíritu Santo por parte del Nottingham Forest, después de que la relación laboral del técnico portugués con el propietario, Evangelos Marinakis, se haya ido deteriorando por discrepancias en la planificación deportiva.

Nuno, el último en pasar por la silla eléctrica de los banquillos europeos