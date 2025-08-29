Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Mourinho dando instrucciones en el duelo ante el Benfica. Reuters
Fútbol internacional

El Fenerbahçe despide a José Mourinho

La eliminación ante el Benfica en la previa de la Champions ha sido el detonante final que le ha costado el puesto al técnico portugués

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:35

José Mourinho ha sido destituido como técnico del Fenerbahçe. Tras la eliminación ante el Benfica en la fase previa de la Champions, la directiva del ... club turco no ha tardado ni 48 horas en anunciar el despido fulminante del entrenador portugués mediante un comunicado en sus redes sociales. Una marcha que no será barata, ya que tendrán que pagar una cifra cercana a los 20 millones de euros de indemnización.

