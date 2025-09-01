Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Erik Ten Hag, entrenador neerlandés destituido al frente del Bayer Leverkusen. AFP
Alemania

El sustituto de Xabi Alonso en el Leverkusen solo dura dos jornadas

El club de la aspirina fulmina al neerlandés Ten Hag y confirma que la sombra del actual entrenador del Real Madrid era demasiado alargada en el BayArena

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:40

Se sabía que la sombra de Xabi Alonso era demasiado alargada en el Bayer Leverkusen y se conoce también que la virtud de la paciencia ... suele estar peleada con las urgencias del fútbol, pero no por ello ha dejado de asombrar la destitución de Erik ten Hag después de solo tres partidos al frente del equipo de la aspirina, uno en Copa y dos en la Bundesliga.

