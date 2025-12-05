Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial

La Roja, favorecida por la fortuna con una primera fase asequible, ha quedado encuadrada en el grupo H, como en Sudáfrica 2010, pero podría verse las caras con Argentina si una de las dos tropieza

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:40

España ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en pos del sueño de la segunda estrella, ... tras aquella inolvidable conquista de Sudáfrica. Todavía sin orden concreto de partidos, que se conocerá este sábado, La Roja sabe que deberá enfrentarse a la bicampeona mundial Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en una primera fase asequible. La selección de Luis de la Fuente, encuadrada en el grupo H como en 2010, disputará sus partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara.

