Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay. Mariana Greif (Reuters)
Análisis

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

En plena reconstrucción y con un vestuario dividido, los charrúas llegarán con ganas de reivindicarse tras quedar eliminados en la fase de grupos de Catar hace cuatro años

Carlos Nieto García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:20

Comenta

Ganó el primer Mundial, en 1930 y como local. Conquistó también la primera Copa América, allá por 1916 en Argentina, su histórico rival y quien ... le desbancó el año pasado de lo más alto del podio en el torneo sudamericano. Y ahora, después de cerrar otro capítulo dorado que se saldó con un triunfo continental en 2011 y unas semifinales de Mundial en 2010, Uruguay se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La principal amenaza de España en la fase de grupos de la próxima cita planetaria está dirigida por Marcelo Bielsa en el banquillo y Fede Valverde en el terreno de juego. Ambos, para desgracia de sus intereses, están enfrentados. El bloque de Luis de la Fuente se las verá con un equipo tan dividido como peligroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  9. 9 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  10. 10 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España