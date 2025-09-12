Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. AFP
Jornada 4

Xabi Alonso: «Es un partido especial en casa, no sé con quién irá mi padre»

El técnico del Real Madrid regresa a casa y advierte que la de Anoeta «será una visita exigente ante un buen rival»

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:04

Xabi Alonso es el técnico del líder y del fin de semana. Al frente del Real Madrid, visita este sábado a su querida Real Sociedad, ... desnortada desde la salida de Imanol Alguacil, precisamente el entrenador que con su excelente trabajo frenó una llegada del tolosarra al primer equipo donostiarra que parecía cantada cuando aterrizó en el Sanse y, además, le ascendió a Segunda División tras 60 años. Compareció a las 14:30 horas, con puntualidad germana, y había expectación en Valdebebas por conocer sus impresiones de cara al duelo entre el líder blanco y un conjunto 'txuri-urdin' que aún no conoce el triunfo con Sergio Francisco al mando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Xabi Alonso: «Es un partido especial en casa, no sé con quién irá mi padre»

Xabi Alonso: «Es un partido especial en casa, no sé con quién irá mi padre»