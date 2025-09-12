Xabi Alonso: «Es un partido especial en casa, no sé con quién irá mi padre»

Xabi Alonso es el técnico del líder y del fin de semana. Al frente del Real Madrid, visita este sábado a su querida Real Sociedad, ... desnortada desde la salida de Imanol Alguacil, precisamente el entrenador que con su excelente trabajo frenó una llegada del tolosarra al primer equipo donostiarra que parecía cantada cuando aterrizó en el Sanse y, además, le ascendió a Segunda División tras 60 años. Compareció a las 14:30 horas, con puntualidad germana, y había expectación en Valdebebas por conocer sus impresiones de cara al duelo entre el líder blanco y un conjunto 'txuri-urdin' que aún no conoce el triunfo con Sergio Francisco al mando.

«Es una visita exigente contra un buen rival. El parón ha sido positivo. Todos han venido bien, sanos y a tiempo. Estamos con ganas de volver tras el parón y afrontar el siguiente bloque con la dinámica de seguir consolidando cosas y creciendo», reflexionó. ¿Con quién irá tu padre? «No lo sé. Se lo tendrías que preguntar a él, espero que con nosotros. Es un partido especial en casa», respondió Xabi entre risas.

Se le preguntó si está de acuerdo con esa reflexión de Hansi Flick acerca de que «el ego mata el éxito». «Queremos tener éxito, gestionar bien el equipo con las calidades futbolísticas y humanas y que todos se sientan en el barco, preparados para remar porque necesitamos a todos», respondió antes de felicitarse porque tanto Bellingham como Camavinga progresan muy bien y podrían volver a las convocatorias en breve.

Evitar conclusiones precipitadas

Metódico, analista y muy racional, Xabi Alonso evita sacar conclusiones precipitadas sobre la posibilidad de que Rodrygo, Mbappé y Vinicius sean titulares o su equipo pueda actuar con tres centrales. «Claro que los tres pueden jugar juntos. Lo han hecho mucho y pueden hacerlo dependiendo del partido y de los otros jugadores. Que no lo hayamos hecho hasta ahora no quiere decir que no vayan a hacerlo. A veces queremos sacar conclusiones demasiado pronto. Y los tres centrales los utilizamos en el Mundial, en otro contexto, pero es algo que sigo teniendo en la cabeza porque disponemos de cinco en la plantilla».

Fue muy claro al asegurar que, si depende del Real Madrid, Franco Mastantuono no acudirá al Mundial sub-20 con Argentina, ya que se perdería hasta siete partidos con su club, destacó la «competitividad sana y positiva» que hay en la plantilla al preguntarle por Trent y Cavajal y y se detuvo en la figura de Mbappé. ¿Es el líder del equipo?: «Kylian está en muy buen momento futbolístico y de personalidad. Después de una temporada en Madrid, afronta la segunda con muchas ganas. Queremos generar un núcleo fuerte dentro del vestuario para ser lo que pretendemos. Y Kylian es fundamental».

Insistió en que el equipo aún está en una fase de «ir asimilando conceptos». «Queremos ir cambiando cosas. Entramos en la dinámica de jugar cada tres días y necesitamos gente frresca. Hay buenas garantías para afrontar el siguiente bloque». Se le repreguntó a Xabi por qué habla tanto de bloques, si plantea así su trabajo y si los futbolistas lo comprenden. «Cada uno les cuenta las cosas a su manera. No queremos perder el foco. Es una forma de ordenar la cabeza distribuyendo los objetivos que queremos. Hay que fijar objetivos a corto plazo para llegar en buenas condiciones a abril y mayo». Negó que los próximos siete partidos antes del nuevo parón suponga su primer gran examen. «No me lo tomo tomo así. Sabemos que cada partido tiene trascendencia, con puntos que pueden ser decisivos a largo plazo».

¿Las explicaciones del CTA reconociendo los errores arbitrales?: «No me parece mal, aunque hay puntos en los que estás más de acuerdo o más en desacuerdo. Ojala pueda ayudar a que haya menos errores, pero no lo sé. Tenemos que aceptar que seguirá habiéndolos».