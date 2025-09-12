Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, pensativo, en un partido del Real Madrid. AFP
Jornada 4

Xabi Alonso alerta sobre la «exigencia» de visitar Anoeta

La vuelta del tolosarra a San Sebastián marca un duelo de contrastes entre una Real Sociedad que no gana y un Real Madrid que progresa adecuadamente y es líder con pleno de victorias

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:04

Todo gira en torno a Xabi Alonso con ocasión de la visita del Real Madrid a Anoeta de este sábado, un atractivo y a ... priori desequilibrado duelo cuarta jornada de Liga que enfrenta al líder, con pleno de triunfos, ante una Real Sociedad que todavía no conoce la victoria bajo el mando de Sergio Francisco y flirtea incluso con los puestos de descenso. Se da la paradoja de que si hoy el entrenador guipuzcoano dirige al equipo blanco y no al donostiarra es porque la excelente trayectoria de Imanol Alguacil evitó que Xabi diera el salto al primer equipo tras ascender con el Sanse a Segunda.

