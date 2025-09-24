Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vincius muestra el escudo tras su último golazo ante el Levante. Ep
Análisis

Vinicius, otra vez ángel y demonio

El brasileño marcó, asistió y completó su primer partido con Xabi Alonso, pero le faltó al respeto a Elgezabal en la única nota discordante de un Real Madrid redondo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:36

«Estamos en fase de construcción. Llevamos 51 días y hay mucho camino que recorrer y cosas que mejorar». Tras la exhibición del Real Madrid ... en el Ciutat de València, donde quizá realizó su partido más completo en este inicio de curso, Xabi Alonso no abandonó el tono mesurado y reflexivo que le caracteriza y huyó de cualquier euforia con la mirada en el derbi del sábado en el Metropolitano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vinicius, otra vez ángel y demonio

Vinicius, otra vez ángel y demonio