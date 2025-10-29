Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Szczesny ataja el penalti que lanzó Mbappé en el clásico disputado el pasado domingo. Óscar del Pozo (Afp)
Barcelona

Szczesny da la razón a Flick

El guardameta polaco se quedó para ser un sustituto de garantías de Joan García y ha demostrado serlo

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El Barcelona acumuló malas noticias en el Santiago Bernabéu, pero hubo un hombre que salió reforzado. Ese fue Wojciech Szczesny. El meta polaco fue ... titular una vez más por la lesión de Joan García y sostuvo al equipo de Hansi Flick durante muchos minutos gracias a sus intervenciones bajo palos. Sus paradas sirvieron para demostrar que el técnico alemán no se equivocaba priorizando su continuidad durante el pasado verano y también para dar tranquilidad a un Barça que está bien cubierto bajo palos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  9. 9 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Szczesny da la razón a Flick

Szczesny da la razón a Flick