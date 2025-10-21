Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El barcelona Villarreal de la pasada campaña. Efe

Cancelado el Villarreal-Barça de Miami

La promotora del partido, Relevent, ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 21 de octubre 2025, 21:42

Comenta

No habrá partido de Miami. El duelo entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga, que se iba a disputar ... en Estados Unidos no se jugará finalmente. LaLiga ha informado que tras las conversaciones mantenidas con la promotora del partido, Relevent, ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

