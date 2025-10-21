Cancelado el Villarreal-Barça de Miami

No habrá partido de Miami. El duelo entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga, que se iba a disputar ... en Estados Unidos no se jugará finalmente. LaLiga ha informado que tras las conversaciones mantenidas con la promotora del partido, Relevent, ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

«LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante«, señala LaLiga en un comunicado. Además, la patronal se lamenta de la decisión, ya que »la celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos».

Por lo tanto, el enfrentamiento que iba a tener lugar el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, un recinto de más de 65.000 espectadores, se ha aplazado hasta nueva fecha. Relevent ha tomado esta decisión justo cuando AFE y LaLiga habían pactado verse este miércoles con el objetivo de avanzar y destensar la situación.

El partido había recibido el visto bueno de la UEFA el pasado 8 de octubre. Sin embargo, la aprobación al proyecto impulsado por Javier Tebas, fue a regañadientes, ya que dejó clara, por paradójico que pareciera, su disconformidad con el hecho de que puedan celebrarse partidos de campeonatos domésticos lejos del territorio nacional.

Protesta de los futbolistas

La disputa del partido en Miami había provocado las críticas por parte de casi todos los sectores del fútbol. Clubes, salvo los dos implicados, futbolistas y aficionados. El hecho de jugar en Miami iba a privar al Villarreal de su condición de local, lo que se calficaba de «adulteración de la competición». Sin embargo, desde LaLiga se defendía el movimiento como un paso imprescindible para la internacionalización de su producto.

Esta decisión de suspensión llega tras la escalada de tensiones en las últimas semanas entre los jugadores. Desde el primer momento, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se mostró contraria y los capitanes de varios equipos, reunidos bajo el paraguas del sindicato, denunciaron la falta de diálogo y la ausencia de información clara.

Argumentaban que se trataba de una decisión tomada de espaldas a los principales protagonistas del juego y alertan de los riesgos que implica para la salud y el rendimiento de los futbolistas. Los capitanes de Primera reclamaban más información desde agosto y esta no llegó.

Con la aprobación por parte de UEFA del partido, aunque fuera con matices, y la no asistencia de Javier Tebas -quien alegó problemas de agenda- a una reunión con los futbolistas el pasado martes, los jugadores pactaron una protesta. .

Cuarto intento fallido

De hecho, este fin de semana, en la novena jornada de Liga, todos los partidos vivieron una protesta por parte de los futbolistas, para mostrar su enfado por la falta de información y no contar con ellos en todo el proceso.. En todos los partidos, los jugadores estuvieron parados durante los primeros quince segundos de partido. Un hecho que desde la producción televisiva que controla LaLiga fue ocultado. Algo que ha levantado las críticas.

Esta es la cuarta vez que fracasa un proyecto de llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos. El primer intento fue en la temporada 2018-19, cuando se quiso que se jugara un Girona-Barça. Un año más tarde, en la campaña 2019-20 se propuso un Villarreal-Atlético, mientras que la temporada pasada el partido elegido era un Barcelona-Atlético.