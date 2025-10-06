La UEFA autoriza el Villarreal-Barça en Miami

El fútbol español vivirá en diciembre un acontecimiento tan histórico como controvertido. El duelo entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada ... de Liga, se disputará fuera de España -en Miami-, después de que este lunes la UEFA diese su aprobación al proyecto impulsado por Javier Tebas, presidente de la competición, aunque dejando clara su incomodidad con el hecho de que puedan celebrarse partidos de campeonatos domésticos lejos del territorio nacional.

El partido, que originalmente iba a jugarse el 21 de diciembre en La Cerámica, se celebrará finalmente el 20 de diciembre para no afectar al choque de la NFL que mantendrán dos días después los Miami Dolphins y los Cincinnati Bengals en el Hard Rock Stadium, un recinto de más de 65.000 espectadores que ya ha acogido partidos de fútbol internacional y que en esta ocasión será escenario de un encuentro oficial de la Liga española, un hecho inédito hasta la fecha.

La decisión marca un antes y un después en la historia de la Liga. Por primera vez, un partido de competición oficial se trasladará fuera de España con el objetivo de expandir la marca del campeonato y acercar a nuevos públicos a los equipos implicados. No se trata de un amistoso de verano, sino de un compromiso con puntos en juego y que puede ser clave en la clasificación.

Además, el hecho de jugar en Miami privará al Villarreal de su condición de local, algo que ha levantado voces críticas que hablan de «adulteración de la competición». Sin embargo, desde LaLiga se defiende el movimiento como un paso imprescindible para la internacionalización de su producto. Su presidente, Javier Tebas, no ha escondido su satisfacción y ha asegurado que «el fútbol español debe ser global para asegurar su futuro económico y deportivo». Según su visión, jugar en Miami permitirá atraer a nuevos aficionados, incrementar ingresos por televisión y abrir puertas a patrocinadores de un mercado tan potente como el estadounidense.

Los dos equipos que viajarán a Miami están encantados con esta idea pionera. El Villarreal, a través de su presidente Fernando Roig, lo calificó como «una gran oportunidad para el club, para la Liga y para todos los que amamos este deporte» y para contrarrestar el malestar que la medida generó entre parte de su afición, anunció un paquete de compensaciones: vuelos y entradas gratuitos para aquellos abonados que quieran desplazarse a Miami y un descuento del 20% en el abono de la presente temporada para los que no viajen a Miami. Para el Barça, jugar en Miami encaja con la estrategia de fortalecer su marca en mercados estratégicos. Además, al contrario que el Villarreal, contará con el apoyo de la mayoría de los aficionados que estén en las gradas por ser uno de los equipos más reconocidos del planeta.

Pero no todo son aplausos a esta histórica decisión. Desde el primer momento, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se mostró contraria y los capitanes de varios equipos, reunidos bajo el paraguas del sindicato, denunciaron la falta de diálogo y la ausencia de información clara. Argumentan que se trata de una decisión tomada de espaldas a los principales protagonistas del juego y alertan de los riesgos que implica para la salud y el rendimiento de los futbolistas.

Los clubes también han mostrado su resistencia. El Real Madrid expresó su «más firme rechazo» a la celebración del partido en Miami porque vulnera el principio de igualdad competitiva, ya que el Villarreal pierde su condición de local en su propio estadio, mientras el Barcelona evita jugar en un feudo siempre complicado como La Cerámica. También entró en acción el Gobierno, resaltando, por boca de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, que le gustaría que el partido se disputara en España y proclamando que no termina de entender que un partido de este calibre se celebre en el extranjero.

No sienta un precedente

A todas esas voces críticas vino a sumarse este lunes la UEFA mediante un comunicado en el que, si bien da su autorización a un partido que ha despertado mucha polémica, deja clara su incomodidad con el hecho de que se celebren duelos ligueros fuera de las fronteras a las que está circunscrita una competición determinada.

«La UEFA ha reiterado hoy su clara oposición a que los partidos de liga nacionales se disputen fuera de su país de origen», comienza el comunicado de la UEFA, que ha sopesado la decisión durante un mes tras aplazarla en la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana (Albania) «para evaluar el alcance de las implicaciones del asunto». «Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar los partidos de las ligas nacionales al extranjero», incide la UEFA, que, pese a ello, y dado que el actual marco regulatorio de la FIFA no es lo suficientemente claro ni detallado en este asunto, ha decidido, «a regañadientes», aprobar, «con carácter excepcional», las dos solicitudes que se le han remitido por parte de la liga española y de la italiana, que ha programado un Milan-Como para el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026 en Perth (Australia).

El organismo que encabeza Aleksander Ceferin va más allá y subraya que la UEFA «contribuirá activamente a la labor continua de la FIFA para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales y la estrecha relación entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales». Y el propio dirigente esloveno remarcó que la autorización concedida no sienta «un precedente» que pueda ser usado en el futuro, sino que tiene carácter «excepcional». «Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones», enfatiza.