Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Real Madrid carga contra el Villarreal-Barça en Miami

«La medida, impulsada sin información ni consulta a los clubes, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones a doble vuelta», señala el club blanco, que apela a FIFA, UEFA y el CSD

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 17:27

El Real Madrid rechaza frontalmente la disputa del Villarreal-Barça de Liga el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Un ... día después de la aprobación por parte de la Federación Española de Fútbol (FEF) de la medida propuesta por LaLiga, el club blanco manifestó su disconformidad con la decisión a través de comunicado dirigido a sus «socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  10. 10

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Real Madrid carga contra el Villarreal-Barça en Miami

El Real Madrid carga contra el Villarreal-Barça en Miami