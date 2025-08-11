Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine celebra un gol frente al Villareal. Reuters

La FEF apoya la idea de Tebas y da el visto bueno al Villareal-Barcelona en Miami

El organismo que preside Louzán trasladará la petición a la UEFA pese al rechazo de los jugadores y los aficionados

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:06

Movimiento clave para que la Liga dé un salto internacional. Este lunes la junta directiva de la Federación ha dado un paso histórico para que ... se pueda jugar un partido fuera de nuestras fronteras, a pesar del lógico rechazo de los aficionados. El organismo presidido por Rafael Louzán ha dado el visto bueno y trasladará a la UEFA una petición formal para que el Villarreal-Barcelona se dispute el 20 de diciembre en el Estadio Hard Rock de Miami.

