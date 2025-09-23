Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gavi celebra junto a Lamine Yamal uno de sus dos goles en pretemporada. Efe

Gavi, de cuatro a cinco meses de baja

Aunque se esperaba que la artroscopia le permitiera jugar en cinco semanas, al ser intervenido han visto que la articulación estaba más dañada de lo esperado

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:25

Malas noticias para Gavi, para el Barcelona y para la selección española. El centrocampista azulgrana va a estar de baja entre 4 y 5 ... meses. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, después que de que Gavi se sometiera este martes por la tarde a una artroscopia. El jugador, que apenas ha podido disputar 67 minutos en lo que va de temporada, había finalizado el tratamiento conservador que estaba llevando a cabo para terminar con las molestias que sufría en la rodilla derecha y que no terminaban de desaparecer.

